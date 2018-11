Margaret Atwood skriver opfølger til 'A Handmaid's Tale' Den canadiske forfatter vil skrive bog nummer to til 'The Handmaid's Tale'.

’The Handmaid’s Tale’, dystopien om fremtidens USA, hvor faldende fertilitet har banet vej for det komplette overvågningssamfund, får en opfølgning.

Den canadiske forfatter Margaret Atwood har besluttet at skrive en 2’er til sin bog fra 1985, der i 2017 lagde plot til Hulu-hitserien af samme navn.

Hun har slet og ret fundet inspiration i verdens aktuelle tilstand, skriver det britiske medie BBC.

»Kære læsere, alt, hvad I nogensinde har spurgt mig om angående Gilead og dets indre sammenhænge, har givet inspiration til denne bog. Eller, næsten. Resten af inspirationen kommer fra den verden, vi har levet i«, skriver Atwood i en pressemeddelelse til sine læsere.

Fra forlaget Penguin Random House lyder det, at bogen udkommer 10. september 2019.

Historien foregår i et USA, der oplever akut mangel på fertile kvinder. De, der stadig kan få børn, bliver gjort til slaver, såkaldte handmaids, i et nyt militærdiktatur, hvor de tvinges til samleje med magtfulde mænd, hvis egne koner ikke kan blive gravide. Vi følger slaven Offred i hendes kamp for at overleve og nå til Canada, der stadig er et frit samfund.

Margaret Atwood er forfatteren bag bogen The Handmaid's Tale fra 1985. Foto: Jordan Strauss/AP

To forskellige handlinger

Med titlen ’The Testament’ kan fans forvente et plot, der udspiller sig, 15 år efter første bog sluttede. Og for dem, der kun har fulgt den kvindelige hovedrolle June Osborne på skærmen, betyder det 15 år efter slutningen af sæson 1.

Serien og bøgerne går altså hver deres vej. Hulu følger den igangværende historie i den kommende tredje sæson, der fortsat vil have den amerikanske skuespiller Elisabeth Moss i hovedrollen som June. Bog nummer to får ifølge forlaget tre kvindelige hovedkarakterer. Det er uvist, om nogle af dem går igen fra første bog.

Politisk budskab

Efter serien begyndte i 2017, har dens æstetik været brugt i demonstrationer for kvinders rettigheder flere steder i verden. Blandt andet under den irske afstemning om fri abort i maj klædte kvinder sig ud som seriens handmaids i lange røde kapper og hvide kyser for at pointere, at ulovlig abort fratager dem retten til at bestemme over egen krop.





Også den amerikanske præsident Donald Trump har været forbundet med serien. Margaret Atwood nævner ikke præsidenten i pressemeddelelsen. Men hun skriver, at historien er blevet »et symbol på den bevægelse imod ham, en bevægelse, der støtter kvinders empowerment, ydermodstand mod kvindehad og begrænsningen af kvinders rettigheder verden over«.