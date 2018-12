Ikke bare er Svend Brinkmann overalt: »Nu har manden saftsuseme også ændret sproget«

»Det er angsten for at gå glip«.

Sådan karakteriserede nyhedsvært på TV2 Michael Kamper forleden i Go’ Morgen Danmarks fredagspanel, hvad det er der sker i os, når vi går shopamok på Black Friday.

UGENS ORD Marianne Rathje er sprogforsker, ph.d., ved Syddansk Universitet, har tidligere været ansat i Dansk Sprognævn og har sprogbloggen Sprogspionen. Hun skriver hver mandag en klumme om sprog

Normalt siger vi ’gå glip AF’, altså at nogen gå glip af noget, og ’gå glip’ virker derfor lidt nøgent uden sit vante forholdsord. Måske var det en fortalelse fra Michael Kampers side, tænkte jeg, måske var det en slags citat fra Svend Brinkmanns bog med samme titel, ’Gå glip’, der handler om at sætte pris på mådehold og nøjsomhed. Så jeg lod det passere.

Men så sad jeg et par dage efter til et forældrerådsmøde i min datters klasse. Der skulle vi planlægge en fest for de 12-årige børn, og snakken faldt derfor også på en fest for kun forældrene i klassen.

En af de andre forældre refererede derpå til et forældrepar, som ikke længere har barn i vores klasse, men er misundelige over de gode forældrefester, vi har i 6.b., og så sagde hun de magiske ord:

»De er nok bange for at gå glip«.

Og mens jeg sad og ventede på det lille ’af’, der aldrig kom, måtte jeg konstatere, at der nok er tale om en igangværende sprogforandring.

Brinkman-mania

Svend Brinkmann er ikke bare alle vegne i disse år: Nu har manden saftsuseme også ændret sproget. Folk er simpelthen begyndt at sige ’gå glip’ i stedet for ’gå glip af’.

Det er meget sjældent, man kan opspore, præcis hvor en sprogforandring stammer fra. Normalt er det en proces, der går lige så langsomt og ubemærket hen.

Hvem fandt f.eks. på, at vi alle skulle gå rundt og sige ’super’, hver gang noget var i orden? Eller hvem startede telefonsælgernes uvane med at sige ’pænt goddag’? Vi ved det ikke, det fortoner sig i sprogets demokratiske proces.

Kun sjældent kan vi opspore en bestemt person, der står bag et udtryk, som det f.eks. er tilfældet med ordet ’myldretid’: Dette ord fandt Erin Andreas Georg Valdemar Juel-Hansen, direktør for Københavns Sporveje, på omkring 1937 som en gengivelse af engelsk ’rush-hours’.

Tænk at kunne smykke sig med titlen som opfinder af udtrykket ’myldretid’, der er et ord, som mange tusinde danskere bruger hver dag.

Fra halalhippie til knudemand

Også opfinderen af udtrykket ’halalhippie’ fra 2000, kender vi, nemlig politikeren Naser Khader, og forfatter og psykolog Bent Hougaard fandt på det kreative udtryk ’curlingforældre’ samme år, mens forfatter Herdis Møllehave kan tilskrives ordet ’knudemand’ fra 1976.

Og med ændringen af ’gå glip af’ til ’gå glip’ kender vi for en gangs skyld ligeledes ophavsmanden, nemlig Svend Brinkmann. Og vi ved derfor, hvem vi enten skal takke for at skænke os et nyt udtryk, hvor vi ikke behøver det lille ’af’ og ikke behøver at fortælle, hvad præcist vi er gået glip af, ligesom vi ikke længere behøver at redegøre for, om noget sker ’på kort sigt’ eller ’på længere sigt, for vi kan bare sige ’på sigt’.

Hvem der fandt på, at ’svine’ ikke længere skal bruges sammen med ’til’, er ikke godt at vide, men nu ved vi da i det mindste, hvem der skal svines som opfinder af ’gå glip’ på bekostning af ’gå glip af’

Eller vi ved, hvem vi skal bebrejde for et udtryk, som er reduceret og afpillet, og som efter nogens opfattelse er et eksempel på en unuanceret sprogbrug, der ikke præcist fortæller os, hvad der gås glip af.

Og ’gå glip af’ er ikke den eneste ordforbindelse, der de senere år har mistet sit forholdsord. Også ’svine til’ optræder oftere og oftere med et afhøvlet ’til’. Ifølge ordbogen kan man svine, dvs. skabe snavs, eller man kan svine noget eller nogen til, dvs. gøre noget beskidt eller i overført betydning tale nedsættende til eller om.