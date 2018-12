De laver pop med pip på hjernen: Hver eneste fugl på et gammelt, ornitologisk kassettebånd får sit eget nummer Kvartetten Dans & Lær har siden debuten for otte år siden samplet fra Dansk Ornitologisk Forbunds kassettebånd fra 1968 om ’Havens fugle’. På dobbeltalbummet ’Fra fugl til fugl’ strammer de yderligere det ornitologiske koncept. Og slipper godt fra det. Peter H. Olesens nye album har sværere ved at få luft under vingerne.

FOR ABONNENTER Fuglene er på mange måder vores umiddelbare kontakt til den naturlige verden. I storbyen kurrer, skræpper, kvidrer og rapper de. I skoven, hvor dyrene gerne skjuler sig, kan man både se og høre mejser give den gas. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind