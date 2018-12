Influencerne tjener fedt på at være venner med dig: Men kan du stole på en reklamesøjle?

Da Knuthenborg Safaripark åbnede deres helt nye dinosaurpark i sommer, var der ud over en lille håndfuld pressefotografer og journalister en stor mængde mennesker, der flokkedes om et bord med goodiebags. Alle tog de løbende selfies af dem selv og deres børn, mens de stod under den brølende robottyrannosaurus.

Men det var ikke helt almindelige mennesker, der legede palæontologer i udgravningssandkassen. De var alle det, man populært kalder influencere. Meningspåvirkere eller levende reklamesøjler, der var blevet inviteret for at skabe en anderledes form for omtale af parkens nye millionsatsning. En form for markedsføring, hvor man ikke hyrer et professionelt pr-bureau til at designe en reklame til avisernes papirsider eller tv-kanalernes reklameblokke. I stedet udnytter man kendte menneskers netværk til at ramme en langt mere specifik målgruppe på en mere personlig måde.

Serie Influencerne I takt med de sociale mediers indtog er hundreder af danske influencere begyndt at dele ud af sig selv og deres hverdag. De har så stor udbredelse, at virksomheder betaler dem for at anbefale os ting. Men Forbrugerombudsmanden kritiserer, at det er svært at skelne mellem, hvad der er oprigtigt, og hvad der er betalt. Politiken undersøger i denne serie, hvem influencerne er, hvordan de arbejder, og hvordan de påvirker mediebranchen omkring dem. Læs alle artikler i serien her.

Man kunne også barekalde dem instagrammere, bloggere eller youtubere. Nogle af dem er mere klassiske kendisser end andre. Den tidligere vinder af DR’s ’Den store bagedyst’ Annemette Voss var for eksempel til stede i Knuthenborg. Og skuespiller og tv-vært Christopher Læsø. Andre var der, fordi de med flere hundrede tusinde følgere på deres forskellige sociale mediekonti har fået stor værdi.

Der er efterhånden mange hundrede influencere i Danmark, og de stormer frem i alle dele af markedsføringsbranchen, hvor de er en konstant voksende konkurrence til normale smagsdommere og reklamer. Og ikke mindst konkurrenter i kampen om annoncekroner.

Senest har også kulturbranchen fået øjnene op for, hvad deres popularitet kan bruges til. Ud over Knuthenborg Safaripark bruger eksempelvis Arken Museum for Moderne Kunst dem, forlystelsesparken Tivoli bruger dem, forlaget Gyldendal bruger dem, Lalandia bruger dem, streamingtjenesten HBO bruger dem, og selv Danmarks Radio har udnyttet nogle influenceres netværk til at promovere sine programmer.

Men en ting er, at influencerne efterhånden har så mange følgere, at de store virksomheder hellere vil annoncere hos dem end hos de konventionelle medier. Noget andet er, hvis virksomhederne betaler influencerne for selv at anbefale deres produkter. Kommercielle som politiske. For hvordan skal det så deklareres?

»Man er kritisk på en anden måde, hvis man er bevidst om, at man bliver eksponeret for et reklamebudskab. Når man ser en bannerannonce på nettet eller en traditionel reklame i en avis, har man paraderne oppe, og man er bevidst om, at nogen vil påvirke en«, forklarer Marie Asmussen, der er fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden.

»Det betyder ikke, at man ikke kan - eller må - blive påvirket af en reklame – det er hele formålet med reklamen. Man skal bare være klar over, hvornår man bliver påvirket. Hvis indhold fremstår som en personlig holdning eller anbefaling eller som journalistisk stof, tager man budskabet ind på en anden måde. Man forholder sig ikke kritisk til indholdet, som hvis man var klar over, at det var reklame«, siger hun.

Det er et problem, mener både hun og flere eksperter.

Heidi Højmark Helveg er partner i advokatfirmaet Integra og var i 2016 med til at udarbejde den nyeste markedsføringslov, der blandt andet skulle fungere bedre i en ny medievirkelighed. Hun oplever igen og igen, at influencere bryder loven.

»Det er mit helt klare indtryk, at det stadig er et stort problem. Det er, både fordi nogle ikke gider at reklamemarkere, og fordi nogle ikke forstår reglerne ordentligt«, siger hun.

Det problem er vigtigere end nogensinde.

For umiddelbart kan man måske tænke, at det er ligegyldigt, at Mascha Vang på sin blog fortæller, at hun er glad for et nyt skønhedsprodukt. Er det ikke ligegyldigt, om Josefine Simone får sin rejse til Sydamerika betalt, når bare billederne på Instagram er pæne? Og hvad så, hvis Rasmus Brohave er dyrepasser for en dag og filmer det til YouTube?

Foto: Jonas Olufson 20-årige Rasmus Brohave fra Svendborg har over en kvart million følgere på det sociale medie YouTube. I 2019 tager han på turne i Danmark for at fortælle om sin vej fra helt almindelig teenager til kæmpestjerne.

Trenden hænger uløseligt sammen med en kultur for forbrug, mener forskeren Antonia Erz, der er postdoc ved Copenhagen Business School (CBS) og har forsket i forbrugeradfærd på sociale medier.

»Vores liv er forbrug mere eller mindre. Ved at vise folk, hvad de laver, viser influencere deres forbrug. Det sker ikke nødvendigvis åbenlyst, og deri ligger attraktionen ved det, for det får det til at se meget mere troværdigt ud«.

Og derfor er det ikke ligegyldigt.

For på den måde er de faktisk mere trendsættende end traditionelle kendisser. 70 procent af amerikanske teenagere, der bruger YouTube, kan bedre relatere til youtubere end til almindelige kendte. Det viser en undersøgelse lavet af Google. 6 af 10 ville hellere følge et råd om at købe et bestemt produkt fra en youtuber end fra deres favorit blandt tv-stjernerne.

Den nye meningsdanner

Influencere er et fænomen, der er opstået inden for de sidste 10 år. Da de sociale medier for alvor kom på banen omkring 2009, vendte det fuldstændig om på marketingbranchen. I hvert fald når det kom til at fange unge menneskers opmærksomhed. For pludselig oplevede man, at især de unge vendte ryggen til traditionelle medier og begyndte at bruge tiden på de sociale medier.

Det hele tog især fart, da YouTube i december 2013 gjorde det muligt for danske virksomheder at købe annoncer på platformen. Det åbnede nemlig muligheden for, at man for alvor kunne tjene penge som influencer på YouTube, hvor mange af dem også opererer.

Det startede i spilindustrien. Så fik modehusene øjnene op for det. Så kom skønhedsindustrien, og nu sælger virksomheder alt fra biler til lejligheder effektivt med hjælp fra influencere. Blandt andet fordi virksomhederne og reklamebureauerne bruger den enorme mængde data, influencerne kan trække fra deres følgere. Med den viden startede man med at sælge de bannerannoncer, der ligger rundt om indholdet på hjemmesiderne og youtubekanalerne.

I dag sælger de fleste influencere to former for reklamer. Det betalte medieindhold, der ligger rundt om i form af bannerannoncer, og uundgåelige reklamevideoer før og efter selve indholdet. Og så brand entertainment, en form for product placement i de videoer, som kommer ud på youtubekanalerne, og de billeder, som bliver lagt op på influencernes blogs eller sociale medier.

Brand entertainment smelter sammen med det indhold, influencerne ellers producerer. Derfor kan man komme i tvivl om, hvorvidt det er influencernes private holdninger eller betalt indhold.

»Det særlige ved mange af de store youtubere er, at de er nogle andre mennesker end dem, der kommer fra en kendisverden«, forklarer Martin Wiinholt, der er direktør for Gonzo Media, der fungerer som agent for mere end 20 af landets største youtubere.

»De er ikke musikere, skuespillere eller tv-stjerner. De er ofte tændt af en interesse for at lave video og underholde, og så har de en idé om, at de kan få andre mennesker til at grine. Det er der, det starter. Og de ser sig meget lidt som influencere og meget mere som entertainere«.

Det særlige ved influencere er, at de fleste af dem plejede at være almindelige mennesker Antonia Erz, postdoc ved Copenhagen Business School

Og det kan være en af grundene til, at også kulturindustrien er begyndt at få øjnene op for potentialet i influencere. Det mener i hvert fald Wiinholt, der bakkes op af Pernille C. Lotus. Hun er direktør for bureauerne Smac Agency og Hippo Management, der som Gonzo Media repræsenterer en række influencere.

»Især inden for de sidste 4-5 måneder har vi holdt en del møder med blandt andet forskellige bogforlag. Jeg har også haft dialog med en personlig assistent for en kunstner, der skulle åbne en kunstudstilling«, siger hun.

Umiddelbart kunne det lyde som almindelige reklamer. Men når man alligevel taler om, at influencere på mange måder havner i en gråzone, er det, fordi de netop ikke er reklameskuespillere. Man kan ikke få dem til at reklamere for hvad som helst.

»Det er nødt til at kunne indgå naturligt i det indhold, de her influencere ellers laver«, forklarer Martin Wiinholt.

»Det skal først og fremmest handle om underholdning. Når man så har nedbrudt folks skepsis, og de oplever en person som ægte underholdende, kan man begynde at arbejde rundt om det og folde produkterne mere ud. Og folk får hele tiden at vide, at det er betalt indhold, men man er nødt til nedbryde den der fordomsfuldhed, før man kan komme ordentligt igennem med et budskab«, siger han.

For i et voldsomt og fyldt medielandskab skal man gøre sig fortjent til folks opmærksomhed. Ellers er de videre. Af samme grund er det langtfra alt det indhold, som produceres, der er kommercielt.

»Hvis en af vores creators, som jeg kalder dem, laver 20 videoer på en måned, er det måske 2, der har betalt indhold«, siger Martin Wiinholt.

Og så længe man sørger for at holde fast i sit publikum på den måde, kan influencerne fortælle om deres hverdag og forbrug på en måde, så flere hundrede tusinde og nogle gange millioner gerne vil følge med.

Teenagerne Isabella og Filippa, der danser rundt i deres dagligstue til hjemmelavede koreografier og lægger videoer af det på TikTok, Irina the Diva, der viser rundt i sit nye hus på sin blog, og Rasmus Brohave, der filmer, at han laver mexicanske pandekager, har alle noget til fælles.

Foto: Mogens Flindt 30-årige Irina Olsen blev blogger, efter hun havde været med i tv-programmet 'Fristet'. Hun har 174.000 følgere på Instagram. Irina Olsens inhold handler primært om mode, livsstil og skønhed.

De er blevet en ny type kendte, mener Antonia Erz fra CBS.

»Det særlige ved influencere er, at de fleste af dem plejede at være almindelige mennesker. De skinner ikke nødvendigvis på grund af deres bedrifter som for eksempel skuespillere eller tænkere, men ved på attraktive måder at vise deres liv frem har de fået folk til at følge dem«, siger hun.

De opbygger på den måde en form for relation til deres følgere og bliver som den toneangivende storesøster eller vennen, der altid har styr på de seneste nye tendenser. Så når en influencer har været på restaurant eller i biografen, ser følgerne deres anbefaling af maden eller filmen som en oprigtig personlig anbefaling. Som når naboen tipper om den bedste græsslåmaskine ind over ligusterhækken.

Målrettet reklame

Men selv om brugerne kan opfatte det sådan, kender de ikke influencerne personligt.

Det hører i hvert fald til sjældenhederne, at naboen har fået penge fra Black & Decker for at anbefale lige præcis deres græsslåmaskine, men rigtig mange influencere indgår kommercielle samarbejder med virksomheder, som betaler dem for at vise deres produkter frem.

»Det er på mange måder helt ligesom at købe en reklame«, siger Pernille C. Lotus fra Smac Agency.

»Før i tiden købte man den måske i et livsstilsmagasin, i dag køber man den på en livsstilsprofil på Instagram og får direkte målbare resultater, som man ikke får via print«.

Hendes bureauer måler, præcis hvor mange brugere der har set et bestemt opslag på et socialt medie. De ved endda, hvor gamle de brugere er, og hvor i landet de befinder sig. Det er langt mere specifikt, end hvad man kan forvente af en klassisk annonce.

Og langt mere fordelagtigt end en fast reklame i trykte blade og magasiner.

Når eksempelvis filmdistributionsselskabet United International Pictures betaler influenceren Rasmus Kolbe for at lave små videoer om deres nye julefilm, ’Grinchen’, ser hans over 1 million følgere det som underholdning og måske som Kolbes anbefaling af filmen – ikke som reklame. Med forskeren Antonia Erz’ ord: »Deri ligger attraktionen«.

Foto: Finn Frandsen Rasmus Kolbe brød igennem som influencer på Snapchat under navnet Lakserytteren. Han er også stor på YouTube, Instagram og ikke mindst Snapchat, hvor han har over en milion følgere. Kolbes farverige univers henvender sig mest til børn.

Det er underholdning, der påvirker. Derfor har UIP det seneste år markedsført mange film gennem influencere.

Og det er ikke, fordi influencere udelukkende er et fænomen for folkeskoleelever og deres store søskende. Både Pernille C. Lotus og Martin Wiinholt får masser af henvendelser fra virksomheder, der er interesserede i at samarbejde med bloggere over 30 år, hvis følgere typisk heller ikke er helt unge.

Det er dog de unge, der er mest til stede på de sociale medier. Imens 97 procent af de 16-24-årige danskere er på enten Facebook, Instagram, YouTube eller et af de andre sociale medier, gælder det samme kun for 76 procent af de 45-54-årige og 43 procent af de 65-74-årige. Det viser en undersøgelse, Slots- og Kulturstyrelsen udgav i 2017.

Det er et problem, fordi de unge er mere modtagelige over for den type påvirkning, der sker gennem influencere, vurderer Antonia Erz fra CBS.

»På den ene side ved yngre forbrugere, hvordan de skal navigere på platformene. De ved, hvor de skal finde det, der interesserer dem. Men de bliver samtidig meget påvirket af det. Man kan spørge, om de er klar over, at de bliver påvirket, og om de kan skelne mellem, hvad der er kommercielt, og hvad der ikke er«.

Martin Wiinholt mener ikke, at det reelt er et problem. Tværtimod oplever han, at de unge efterspørger kommercielt indhold.

»Man skal tænke på, at unge mennesker i dag omgiver sig med brands på en helt anden måde, end man så for bare 10 år siden. Alle prøver at sælge de unge noget i dag. Det ved de unge godt«, siger han.

Han understøtter sin påstand med en undersøgelse, han for nylig fik lavet, der viser, at 80 procent af de mere end 40.000 danske youtubebrugere, de har spurgt, svarer, at de godt kan lide brandet indhold på YouTube.

»De ved godt, hvad det betyder. De synes, det er sjovt, at Alexander Husum pludselig leger med Kims Chips«, siger han.

Han forsikrer dog, at de altid deklarerer deres videoer og billeder.

For det skal være helt tydeligt, hvornår der er tale om reklame. Men det sker langtfra altid. Og det, selv om det står i markedsføringslovens paragraf 6, stykke 4, at det skal være klart, hvis der er en kommerciel hensigt med et opslag. Her er der ikke specifikke regler for influencere, men reglen er medieneutral, så den gælder alt indhold på alle platforme.

Men helt generelt mener Forbrugerombudsmanden faktisk, at det er problematisk at bruge unge mennesker på den her måde i markedsføring.

»De unge influenter vil typisk også henvende sig til en ung målgruppe. Kravet til at oplyse, at indhold er reklame, bliver skærpet, når reklamen er rettet mod børn og unge, fordi de er godtroende på en anden måde end voksne«, forklarer fuldmægtig Marie Asmussen.

Man har de sidste par år været opmærksom på, at markedet er i rivende udvikling.

»Og derfor er det vigtigt, at vi har fokus på området. Særligt fordi det ofte kan være unge mennesker, der bliver påvirket, uden at være klar over det. Vi mener, at lovens krav er tydelige, men virkeligheden er kompliceret«, siger Asmussen.

Der findes nogle svære grænsetilfælde, og hvis det bare var der, vi var, ville jeg være helt med på, at reglerne var for svære Heidi Højgaard Helveg

Når vi som forbrugere får oplyst, at vi er udsat for reklame, opfatter vi budskaberne som ladede. Det gør vi ikke, hvis en influencer anbefaler en bog og tagger forlaget i anbefalingen, selv om influenceren måske har fået bogen foræret eller ligefrem har fået penge for at markedsføre den.

»Hvis det er markeret som reklame, tænker vi, at du som influencer nok har smurt lidt tykkere på, end du ville have gjort, hvis du ikke havde fået penge for det. Din objektivitet ryger, og det har vi krav på at vide som modtagere. Ellers tror vi, at det bare er, fordi du synes, at det er et fedt produkt«, siger advokat Heidi Højmark Helveg.

Men der er gråzoner.

For hvad nu, hvis du ikke bliver betalt for at reklamere, men bare har modtaget en gave fra et eller andet firma? Og hvad, hvis du anmelder? Store medier som for eksempel Politiken skriver ikke, at bøgerne er tilsendt gratis af forlagene, så skal man det som influencer?

Svaret er stadig ja. Men som Heidi Højgaard Helveg pointerer, lykkes det ikke altid for influencerne at gennemskue det. For den sags skyld er det næsten lige så svært for retten at gennemskue.

»Det er også derfor, der ikke er særlig mange domstolsafgørelser på det«, siger hun.

Foto: Mogens Flindt Ud over blogger står der reality-stjerne, model, radiovært og direktør på 39-årige Mascha Vangs CV.

Det er det blandt andet, fordi Forbrugerombudsmanden, der står for at skulle politianmelde de eventuelle lovovertrædere, skelner mellem en influencer og det, de betegner som ’kritiske kulturanmeldere’. Sidstnævnte er for eksempel Politikens anmelderkorps. Og der skal faktisk en del til, før man defineres som sådan. Ofte anmelder influencerne nemlig kun tingene positivt – ellers lader de helt være. På den måde forsvinder risikoen for de virksomheder, der sender produkterne ud. Uanset hvor velmenende og oprigtige influencerne så er i deres anmeldelse. Så det er en gråzone.

Betyder det, at loven er for svær at gennemskue?

»Nej. Der findes nogle svære grænsetilfælde, og hvis det bare var der, vi var, ville jeg være helt med på, at reglerne var for svære. Men vi er et helt andet sted. Vi er der, hvor nogle bloggere laver helt åbenlys reklame uden at reklamemarkere«.

Hen over sommeren har Forbrugerombudsmanden bevissikret materiale fra en lang række influencere på tværs af platforme. Man har allerede politianmeldt Ford for måden, de reklamerer gennem det, de selv kalder ’ambassadører’. Man har dog ikke et endeligt overblik over materialet endnu.

Så indtil det bliver afklaret, om det står så grelt til, at reglerne skal ændres, kan 20-årige Josefine Simones 100.000 følgere stadig følge med i hendes sponsorerede og moderigtige liv på YouTube, gamerkæresterne Robin og Samrita kan stadig spille ’Fornite’ på en betalt OnePlus 6T foran deres 200.000 følgere og 39-årige Mascha Vang kan stadig udgive tekster på sin blog, hvor hun roser kosmetiske produkter til sine 400.000 læsere.