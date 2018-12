'Lakserytteren' har en million følgere på de sociale medier: »Jeg laver public service. Jeg gør det bare bedre end DR«

Klokken er 9, og Rasmus Kolbe er netop nået ind ad døren med rygsæk, cykelhjelm og en plysset skriggrøn jakke. Han smider hjelmen og tasken bag en reklameplakat. Tager en hue på i samme farve som jakken.

Han når to skridt ind på en grøn løber, før første billede bliver taget. En gruppe børn stiller sig rundt om ham, vel knap otte år gamle. De går ham til navlen. Den 27-årige fyr bukker sig ned mellem deres hoveder, strækker armene ud på hver side af dem, former fingrene som peace-tegn og lægger kinder, mund og øjne i et overstadigt smil.

En positur, han skal vise sig at gentage utallige gange den kommende time.

Vi er til forpremiere på ’Grinchen’ i København. Her er Kolbe på arbejde for distributionsselskabet United International Pictures (UIP), der laver reklame for en ny udgave af julefilmen fra 1966.

Serie Influencere I takt med de sociale mediers indtog er hundreder af danske influencere begyndt at dele ud af sig selv og deres hverdag. De når så langt ud, at virksomheder betaler dem for at anbefale os ting. Men Forbrugerombudsmanden kritiserer, at det er svært at skelne mellem, hvad der er oprigtigt, og hvad der er betalt. Politiken undersøger i denne serie, hvem influencerne er, hvordan de arbejder, og hvordan de påvirker mediebranchen omkring dem. Læs alle artikler i serien her.

De har hyret ham, fordi han har over 1 million følgere på det sociale medie TikTok. Det giver ham en unik mulighed for at påvirke forbrugere med sine anbefalinger. Han er influencer. Og fordi TikTok især er et medie for børn og unge, tilbyder Rasmus Kolbe, også kendt som ’Lakserytteren’, et direkte talerør til de yngste, hvis opmærksomhed er svær for virksomheder at fange.

Egentlig mener Rasmus Kolbe selv, at han laver underholdning til børn. Med animerede tegninger på videoer skaber han et univers, der er designet til, at de skal have det sjovt.

»Jeg laver public service. Jeg gør det bare bedre end DR«, erklærer han.

»Underholdning er det store fortegn, men man må også gerne blive klogere«.

Flere af hans opslag handler om, hvordan man laver kreative tegninger ud af sine hverdagsomgivelser. Han opfordrer følgerne til at tegne med: Har dine forældre en kedelig standerlampe? Så tegn øjne på den, tegn arme, tegn, at den holder sig til hovedet, og lav en video, hvor du tænder lyset, så det ser ud, som om lampen får en god idé. Voilà.

På den måde mener Kolbe, at han giver børnene tegneundervisning – uden at de opdager, at de er blevet klogere. Det kræver bare, pointerer han, at det er spændende for dem at bidrage selv.

»Jeg har den kæphest, at DR mener, at de ejer konceptet public service. De får penge for at lave det, og de er sindssygt gode til det, men de mener også, at de er de eneste, der kan gøre det. Det, tror jeg, ikke er rigtigt«, siger han.

»På YouTube og internettet har vi alle sammen mulighed for at lave public service ved at gøre hinanden klogere. Det er det, jeg gør. Det er bestemt ikke alle, der gør det. Der er også nogle, som får dig til at gå på vandkur«.

22-årige Fie Laursen kom i november i vælten for at fortælle sine YouTube-følgere, at hun kun måtte drikke vand i tre dage, fordi hun var på vandkur. Det fik bekymrede forældre til at reagere, da deres børn tog rådet op, og de pludselig stod med niårige, der nægtede at spise. Hvis man laver den slags indhold, skulle man hellere lade være, mener Rasmus Kolbe.

Som filmstjerner for tiårige

To tiårige piger i glimmerkjoler kommer tøvende hen til den grønklædte youtuber og spørger, om de må få et billede. De har kørt hele vejen fra Holstebro for at være her i dag. Fire timer i bil. Den ene, Laura, har nemlig vundet billetter til forpremieren i en konkurrence, Rasmus Kolbe udskrev på sin TikTok-profil som en del af kampagnen for filmen. Og på mandag skal hun vise billeder henne i skolen. Blandt andet det, de to får taget med influencerens peacetegn og kæmpesmil om hovederne.

Alle, der har lyst, kan få en selfie med Rasmus Kolbe. På det sociale medie TikTok har han over en million følgere, og der er masser af børn, der gerne vil fotograferes med ham til forpremieren på 'Grinchen', en børnefilm, han er hyret til at lave reklame for. Foto: Maud Lervik

Sammen med tegneundervisningen laver Kolbe reklamer. En af dem er kampagnen for ’Grinchen’-filmen, som han har promoveret med to videoer på TikTok. Og ved at være til forpremieren i dag. I alt cirka to en halv dags arbejde.

»Ligesom det giver mening at hænge reklamer op alle vegne, giver det også mening at bruge influencere til at lave markedsføring«, mener han.

Især når det gælder børn. UIP’s kampagneansvarlige, Christa Scherup Bjørklund, fortæller, at det er på de sociale medier, UIP for alvor kan skabe opmærksomhed omkring deres film.

»Influencers er en referenceramme for dem, for blandt børn er det jo som filmstjerner. Og influencers er rigtig gode til at skabe en til en-kommunikation og reaktioner. Børnene føler, at de kan have en direkte dialog med dem«.

UIP vælger altid youtubere og instagrammere med et univers, der passer til filmens. I Kolbes tilfælde et farve- og glædesmættet et af slagsen. For pengene får de videoer, der bliver set af tusinder af børn, og som rigtig mange reagerer på. For eksempel var der 2.355 deltagere i den konkurrence, Laura fra Holstebro vandt.

Men hvorfor er børnene så optagede af influencernes platforme? Tiltrækningen ligger ifølge Rasmus Kolbe i, at det er let for børnene at finde det, de gerne vil se – de slipper for eksempel for at lede DR tyndt efter programmer om computerspillet Minecraft.

Og så er platformene ofte fri for forældre, regler og formaninger.

Finder de ikke også meget tåbeligt eller ligegyldigt indhold der?

»Jo, men hvis du spørger tiårige, om de helst vil have pizza eller salat til aftensmad, tror jeg, at de vælger pizzaen. Så jeg siger ikke, at de har god dømmekraft«, siger Rasmus Kolbe.

»Jeg er mest bekymret for de forældre, der siger, at de ikke forstår det der YouTube, for det er sgu lidt som at sende sine børn ud i trafikken uden at lære dem trafikreglerne. Og så vil jeg bare gerne sige: »Held og lykke«. Så er det da klart, at man har et barn, der vil på vandkur«.

Følger der ikke et ansvar med, hvis man vil lave noget af det indhold, de har adgang til?

»Det er ikke mit job at opdrage folks børn. Det kan godt være, at der sidder en skrøbelig 12-årig, der har fået lov til at få Snapchat, som ikke kan håndtere, at jeg siger »fuck«. Forhåbentlig kan man komme til sine forældre og sige: »Jeg så det her på Snapchat, kan vi lige snakke om det, for det gjorde mig ked af det««.

Men der er ansvar. Og det erkender Rasmus Kolbe. For når han og andre influencere laver reklamer for ’Grinchen’, et nyt computerspil eller en chokoladebar, skal det være tydeligt, at det er reklame. Ifølge eget udsagn er Kolbe striks med at reklamemarkere. For flere influencere har fået kritik af Forbrugerombudsmanden for at bryde reglerne.

»De, der først og fremmest laver ulovlig reklame, er realitystjerner og B-kendis-youtubere, som laver så mange reklamer, at de gerne vil skjule det. Jeg ser mig ikke som værende på samme niveau som dem. Jeg tror ikke, at de brands, jeg arbejder sammen med, vil have lyst til at arbejde sammen med den slags influencere«.