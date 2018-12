Danskernes musikvaner: Vi elsker danske kunstnere – ikke mindst hvis de rapper Danskerne vil have sange af danske kunstnere fremført på dansk, viser den seneste opgørelse over vores musikstreamingvaner. Sommerhit topper listen.

Sange af danske kunstnere, der synger på dansk. Og meget gerne i form af rapmusik. Det er de danske musikstreameres alfa og omega.

I hvert fald hvis man skal tro netop offentliggjorte tal fra Spotify, som viser, hvad de danske brugere af streamingtjenesten har lyttet til det seneste år.

På top-5 over de mest afspillede sange på Spotify i Danmark i løbet af 2018 topper nummeret ’Sydpå’ med Bro efterfulgt Gillis ’Langsom’ og Kesis ’Kom over’.

Og de danske hits’ dominans kommer ikke bag på adjunkt ved Roskilde Universitet og ekspert i musikstreaming Rasmus Rex Pedersen.

»Spotify-listen harmonerer ganske godt med den musik, som har domineret overalt i årets løb. Men det er en interessant tendens, at danske hits ligger højt, samtidig med at musikmarkedet generelt globaliseres, og vi samlet set bevæger os mod en langt større dominans fra internationale kunstnere, end vi har været vant til tidligere«, siger han.

FAKTA Danskernes musikstreaming Mest afspillede kunstnere på Spotify i år Drake, Post Malone og Gilli. Mest afspillede numre Bro: ’Sydpå’, Gilli: ’Langsom’ og Kesi: ’Kom over’. Mest afspillede album Post Malone: ’beerpongs & bentleys’, Drake: ’Scorpion’ og XXXTentacion: ’?’.

Ser man på de mest afspillede kunstnere, er billedet da også mere internationalt.

På 1.-pladsen ligger den canadiske rapper og skuespiller Drake, som giver baghjul til en anden nordamerikansk rimsmed, nemlig Post Malone.

3.-pladsen tilhører danske Gilli, mens 4.-pladsen indtages af endnu en rapper, amerikanske XXXTentacion. På 5.-pladsen ligger den britiske singer-songwriter Ed Sheeran, mens danske Kesi og Kim Larsen er henholdsvis nummer 8 og 9.

En del af rapmusikkens dominans kan ifølge Rasmus Rex Pedersen forklares med, at Spotify har bedre fat i de yngre end i de ældre målgrupper.

Jeg tror, man skal være varsom med at tale om en generel tendens, hvor det går tilbage for kvinderne – også selv om tallene er bemærkelsesværdige Rasmus Rex Pedersen, streaming-ekspert

»Men overvægten af yngre brugere forklarer ikke det hele. En del af forklaringen er også, at det er en type musik, der gør sig godt som singler og derfor lægger op til gentagen lytning, mens andre typer musik lægger mere op til albumlytning. Rapgenren er på mange måder blevet vor tids popmusik, ikke mindst blandt de yngre lyttere, også selvom det har mere kant end klassisk popmusik«, siger han.

I den danske afdeling af streamingtjenesten glæder man sig særligt over de danske kunstneres succes.

»2018 har været et stærkt musikår, ikke mindst for de danske sange, som har domineret hitlisterne. Det er fantastisk at se, hvordan navne som Bro, Gilli og Kesi kan måle sig med globale superstjerner herhjemme«, udtaler artist & label manager hos Spotify i Danmark, Sira Berry, i en pressemeddelelse.

Fravær af kvinder

Både hvad angår mest afspillede kunstnere i Danmark det seneste år og de mest populære sange, er listerne domineret af mandlige kunstnere.

Blandt de mest populære kvindelige kunstnere topper den engelskalbanske sanger og model Dua Lipa, som også er nummer 5 på opgørelsen over de mest afspillede album med sit selvbetitlede album fra 2017.

Man skal dog ikke nødvendigvis lægge det store i, at de kvindelige kunstnere glimrer ved deres fravær på årets lister, vurderer Rasmus Rex Pedersen.

»Billedet taler ind i en general skævhed i musikbranchen. Hvis man ser på mængden af kvindelige musikere, så er de bare underrepræsenteret. Så det er der, en del af forklaringen ligger«, siger han.

»Men når det er sagt, har 2018 været et år, hvor en række markante kvindelige kunstnere ikke har udgivet noget, og det spiller helt sikkert også ind. Så jeg tror, man skal være varsom med at tale om en generel tendens, hvor det går tilbage for kvinderne – også selv om tallene er bemærkelsesværdige«.