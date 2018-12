Bibelen er 'primitiv' og 'barnlig': Einsteins berømte brev om religion sælges for stort millionbeløb Einsteins brev om Gud har netop været under hammeren i New York – det indbragte 19 mio. kr., hvilket var næsten dobbelt så meget som først ventet.

Videnskabsmanden Albert Einstein, der selv var jøde, havde ikke høje tanker om hverken Bibelen eller religioner.

Alligevel blev der betalt en særdeles høj pris for det halvanden side lange brev med Einsteins refleksioner om Gud og religion, som nobelprismodtageren i 1954 skrev til filosoffen Eric Gutkind.

Hele 19 millioner kroner indbragte brevet tirsdag på en auktion hos Christie’s i New York, skriver The Guardian.

I brevet skriver Einstein bl.a.: »Guds ord er for mig ikke andet end udtrykket for og produktet af menneskelig svaghed. Bibelen er en samling af ærefulde, men primitive legender, som uanset hvad er ganske barnlige«.

Ifølge The Guardian er den sætning blevet udlagt som bevis for, at Einstein var ateist, men Einstein selv benægtede flere gange dette udsagn. Han har blandt andet kritiseret fanatiske ateister for at være nøjagtig lige så intolerante som religiøse fanatikere.

Ikke Guds udvalgte

Ikke desto mindre var Albert Einstein heller ikke særlig mildt stemt over for sin egen religion, jødedommen, og udlægningen om, at jøderne er Guds udvalgte folk:

»For mig at se er den jødiske religion, ligesom alle andre religioner, inkarnationen af den mest barnlige overtro. Jødiske mennesker – et folk, jeg med glæde tilhører, og hvis mentalitet jeg har en dyb samhørighedsfølelse med – har for mig at se ikke anderledes kvaliteter end andre mennesker. Så vidt jeg har erfaret, er de heller ikke bedre end andre menneskegrupper, selv om de er beskyttet fra de værste problemer ved ikke at have nogen magt. Bortset fra det kan jeg ikke se noget ’udvalgt’ ved dem«, skrev han i brevet.

Brevet var svar til Eric Gutkind, der havde sendt sin bog ’Choose Life: The Biblical Call To Revolt’ – en nyfortolkning af traditionel jødedom – til den berømte fysiker.