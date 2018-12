Fyret rektor skjulte alvorlig sag på Forfatterskolen Forfatterskolens fyrede rektor genansatte en lærer, der var blevet bortvist for chikane, og undlod at orientere bestyrelsen, da læreren blev involveret i ny episode.

Opgaven var klart beskrevet, da Jeppe Brixvold i november 2015 fik jobbet som rektor på Forfatterskolen. Han skulle skabe ro på skolen, der var præget af uro, efter at hans forgænger i rektorstolen Pablo Llambias måtte forlade jobbet, fordi han havde chikaneret en kvindelig elev.

Men en af de første store beslutninger, Jeppe Brixvold tog, var at genansætte en af skolens tidligere lærere, som fem år før var blevet bortvist, fordi han i fuldskab var gået verbalt amok på en elev.

Alligevel valgte Jeppe Brixvold at give ham en stilling på Forfatterskolen, hvor læreren begyndte i 2016. I november samme år gik læreren igen amok, denne gang under en studietur til den svenske forfatterskole, hvor han ved en fest overfusede en kvindelig svensk elev.

Ved festen på den svenske forfatterskole råbte læreren i raseri den unge kvinde ind i ansigtet, virkede truende og kastede med ting. To andre tilstedeværende måtte gå imellem og føre læreren væk.

Dumt og aggressivt

Jeppe Brixvold var ikke til stede, men i en mail til den svenske skole skrev han efterfølgende, at læreren havde fået en advarsel, var blevet fritaget fra undervisning og undskyldte forløbet. Samtidig medgav Jeppe Brixvold, at læreren havde opført sig »dumt, aggressivt og fornærmende«. Det samme erkender læreren i dag, men siger også, at der var tale om »et skænderi« på baggrund af »en misforståelse«.



Alligevel undlod Jeppe Brixvold at fortælle sin bestyrelse om sagen. Det viser Politikens rekonstruktion af forløbet, der førte op til fyringen af rektoren i oktober.

Da bestyrelsen halvandet år senere fra anden side hørte om episoden på den svenske skole, blev Jeppe Brixvold udspurgt om sagen. Det skete i forbindelse med et bestyrelsesmøde i maj i år, og her forklarede rektoren ifølge kilder, der var til stede, at han havde glemt at fortælle om den svenske sag. Det udløste en markant kritik fra bestyrelsen.

Jeg følger udviklingen på Forfatterskolen med opmærksomhed Mette Bock, kulturminister

Ved samme bestyrelsesmøde fik rektoren en formel advarsel, fordi han ved en anden lejlighed havde brudt Forfatterskolens regler om alkohol- og rusmidler.

De to sager var ifølge Politikens oplysninger medvirkende til, at Forfatterskolens bestyrelse i oktober fyrede Jeppe Brixvold. Bestyrelsens beslutning kom, efter at den havde modtaget et brev, hvor 55 danske forfattere opfordrede skolen til at undersøge rygter om chikane af eleverne.

Whistleblowerordning i brug

Forfatterskolen oprettede derefter en whistleblowerordning, man kan kontakte, hvis ledelse eller medarbejdere »har udvist upassende opførsel«. Tidligere elever fra Forfatterskolen samt personer fra den svenske søsterskole siger til Politiken, at de har indberettet de to episoder med læreren til whistleblowerordningen.

Politiken har spurgt Forfatterskolens bestyrelsesformand, Bodil Marie Stavning Thomsen, hvorfor bestyrelsen i maj fortsatte samarbejdet med Jeppe Brixvold, selv om man både gav ham en advarsel for alvorlig overtrædelse af adfærdsreglerne og kritiserede den manglende information om den svenske sag.

Men bestyrelsesformanden ønsker ikke at udtale sig om forløbet, fordi der er tale om en personalesag. Heller ikke Jeppe Brixvold vil udtale sig om sin håndtering af personalesagen.

Fra kulturminister Mette Bock (LA) lyder meldingen: »Jeg kan ikke kommentere det konkrete forhold, som jeg kun kender til fra Politikens oplysninger. Men jeg følger udviklingen på Forfatterskolen med opmærksomhed«.