Sudansk tegner åbner et vindue til politisk hverdag i Arabien

I de fleste arabiske lande gik den ikke. Der ville Khalid Albaih ryge i kachotten. Derfor tegner han i dag i København.



Det er den korte historie om bladtegneren Khalid Albaih fra Sudan.

Den lidt længere historie er, at bladtegneren er uden blad, i praksis også uden land. Opholdet i København er midlertidigt, før han skal ud at lede efter både et nyt land, en ny by og et blad.

Boganmeldelse









Khalid Albaih: Khartoon! Dansk introduktion: Louise C. Larsen. Forlaget Fahrenheit, 188 sider, 199 kroner

Og så er der den lange historie om den sudanske tegner Khalid Albaih, som har tegnet det arabiske forår siden 2011, bare uden meget forår. Han er en slags arabisk Banksy, der er dukket op på byers mure med sine enkle popikoniske skyggetegninger, der nagler magt og undertrykkelse.

Hans skæbne er, at han i sin egen kultur først bliver bedømt på sit mod, kun siden på håndværket. De fleste arabiske lande har deres egne bladtegnere, men ikke alle har tegnere, som risikerer tilværelsen på at udstille magthavere og hænge deres misbrug af magten til tørre.

I et demokrati spejler politikere sig i bladtegnernes fortolkninger; de er først til at købe de bedste. Således er det ikke i diktaturer. I de fleste arabiske samfund sender magthaverne politiet, ikke en bestilling. Ingen bladudgiver har skullet nyde noget af at tilbyde ham en fast spalte og en fast løn.

Nok er Khalid Albaih sudansk. Men sagen er vel, at han hører hjemme på nettet.

Det er næsten 30 år siden, han som dreng måtte forlade sin hjemby, Khartoum, fordi faderen måtte flygte hjemmefra. Derfor levede Albaih de første 9 år af sit liv i Rumænien, senere gik han i skole i Qatar. Det var derfra, hans tegninger senere begyndte at sprede sig under ’foråret’ i 2011.

Det vakte en kilden fornøjelse blandt unge arabiske frihedsfortalere, at Khalid Albaihs greb stemningen og spiddede de pressede diktatorer for deres korrupte magtanvendelse.

Det vækker begejstring i gaden, ikke i paladset. Derfor anbefalede gode venner i netværket omkring den saudiarabiske systemkritiker Raif Badawi, som har fået 10 års fængsel og en dom på 1.000 stokkeslag, Albaih at søge ly i en international friby, og København meldte sig.

Nu udsender han derfor en bog, som han ikke kunne udgive hjemme, og som ikke vil ligge fremme i mange boglader i den arabiske hverken. Ikke fordi hans tegninger savner et publikum, snarere modsat – netop fordi de har et sultent publikum, der kender ham fra nettet.

’Khartoon!’ er således hans adresse ude i den virtuelle verden. En borgerjournalist i streg og ord. Fine medier som The New York Times, BBC, Al-Jazeera og The Guardian har trykt hans essays og hans tegninger.

Egentlig er de jo møntet på et andet publikum. Borgerjournalist er, hvad Albaih er. Hvad det går ud på, har han tegnet i en kommentar til Syrien. En hånd stikker op af en bunke lig. Blodstænkede lig. I hånden en tændt smartphone.