Danmarks største kultursatsning: Den kostede en halv milliard, men kun de kulturglade fik gavn af den

Det er uhørt sjældent, at kulturlivet i Danmark får lov til at boltre sig i så mange penge. Arrangørerne af den europæiske kulturhovedstad Aarhus 2017 stod med et budget på 461 millioner kroner, da de skulle skabe et kulturelt festfyrværkeri i Region Midtjylland sidste år.

Og den lille halve milliard har i store træk været godt givet ud, lyder konklusionen i en omfattende evaluering af kulturprojektet, der fremlægges på en konference på Aarhus Universitet i dag.

Evalueringen er udarbejdet af et hold forskere på Aarhus Universitet og finansieret af Fonden Aarhus 2017, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.



»Og kulturåret har langt hen ad vejen bestået«, siger evalueringsleder Hans-Peter Degn.



I modsætning til en del andre europæiske kulturhovedstæder har arrangørerne af Aarhus 2017 ikke brugt de mange millioner støttekroner på at bygge nye museer eller andre bygninger eller infrastruktur. Pengene, som primært er kommet fra staten, kommunerne i regionen og EU, er i stedet fortrinsvist gået til at give kulturoplevelser til borgerne i regionen og til at styrke kulturlivet, hvilket forskerne roser.



Og borgerne har været tilfredse med de flere end 600 teaterforestillinger, kunstudstillinger og andre kulturelle events, som var at finde i det officielle program. 90 procent af publikum havde en positiv oplevelse af de events, de deltog i, viser rapporten.



Kulturhovedstaden har også øget opmærksomheden fra politikere, embedsmænd og erhvervslivet på kulturens rolle og værdi, hedder det i rapporten, der ligeledes lægger vægt på, at man er blevet bedre til at samarbejde på tværs af kommunegrænser og imellem kulturinstitutioner.

Men der stopper begejstringen så også. For forskerne fra Aarhus Universitet vurderer, at Aarhus 2017 »kun i begrænset omfang« formåede at nå ud til det, man kalder »ikke–kulturvante publikumsgrupper«, altså folk som ikke til dagligt går til litteraturoplæsninger, i teateret og lignende.

»Der var en vis overrepræsentation af kvinder, og der er en tydelig overrepræsentation af folk med høje og mellemlange uddannelser og kulturvante folk«, siger Hans-Peter Degn.

En væsentlig grund til det var, at at programmet og formidlingen af det var »uoverskueligt«.



»Det var et omfattende program, og formidlingen gav ikke borgerne det fornødne overblik over mulighederne«, siger Louise Ejgod Hansen.

Især var der problemer med at nå ud til de mindre kulturvante brugere, siger hun.

»Aarhus 2017 gjorde mange borgere nysgerrige efter at ’prøve’ kultur, men en del gav op, fordi de ikke kunne få overblik over programmet«.

Louise Ejgod Hansen nævner ud over det enorme omfang blandt andet en kompleks opdeling i emner, det ikke umiddelbart var let at afkode for udenforstående. For eksempel var arrangementerne både opdelt efter emner og kunstgenrer, arrangementer havde flere kodeord, der overlappede, og der var emneord som »liveability«, som ikke siger udenforstående ret meget. Det kan have forhindret folk i at deltage, konkluderer rapporten.

Et vigtigt mål for Fonden Aarhus 2017 var ellers, at det skulle være »ét år for alle«, som det hed i arrangørernes strategiplan.



Evalueringen fastslår også, at arrangørerne har favoriseret de store kulturinstitutioner i først og fremmest Aarhus. Rapporten peger på, at de 8 største kulturinstitutioner i byen, blandt andre Moesgaard Museum og Aros, hver især fik omkring 4 millioner kroner i forbindelse med kulturprojektet.

Det har »været vanskeligt for vækstlag, nye aktører og borgerdrevne initiativer at få mulighed for at bidrage«.