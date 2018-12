Regeringens pulje til kommercielle tv-kanaler er »provokerende«

TV 2 kalder det en »principkamp« for de kommercielle konkurrenter, mens Viasat-direktør mener, at regeringens regler for public service-puljen er »provokerende«. Man kunne lige så godt sende public service-midlerne direkte til TV 2, mener han.

Programchefen hos Discovery, Anne Garlichs, der står bag kanaler som Kanal 4 og Kanal 5, kritiserer i dagens Politiken reglerne for den nye public service-pulje, som regeringen og Dansk Folkeparti har ændret i den nye medieaftale.





Hos Nordic Entertainment Group, der ejer Viasat-kanalerne, støtter salgs- og marketingdirektør Kim Poder op om kritikken. Han mener også, at reglerne for at søge støtte fra public service-puljen bør gentænkes.



»Reglerne betyder, at der er færre, der kan byde ind med gode ideer, og det mener jeg ikke kan være i nogens interesse. Hvis man vil køre det sådan her, kunne man lige så godt sende pengene direkte til TV 2«, siger han.

»Det er selvfølgelig sagt provokerende, men omvendt er det også lidt provokerende at foreslå en public service-pulje på en måde, så man ved, at to af de største kommercielle aktører på det danske tv-marked ikke har tænkt sig at søge penge der«.





TV 2 kalder det en »principkamp«

Spørger man derimod TV 2, mener administrerende direktør Merete Eldrup dog, at både Discovery og Nent Group fører en principkamp.



»Selvfølgelig skal det ikke blive en TV 2 pulje. Det giver mest spændende indhold, hvis den er tilgængelig for alle, men helt intuitivt synes jeg, det er fair, at man følger de danske reklameregler. Og jeg må sige, jeg har lidt svært ved at se, at det ikke er attraktivt for dem at søge. Hos TV 2 kan vi jo få det til at lykkes med reklamer på hver side af programmerne«, siger hun.

Hun mener desuden, at puljen kan ende med at blive lige så uattraktiv for TV 2 som for andre kommercielle kanaler, hvis den periode, man har et program eksklusivt, før det skal gøres frit tilgængeligt, bliver for kort.