Farvel Wikipedia: Nyt dansk opslagsværk vil have fem gange så mange artikler på dansk

Med 23 offentlige millioner i ryggen er Gyldendal og Gad gået sammen om at lave det største danske opslagsværk nogensinde. Men den ambitiøse digitale opslagsportal overlever kun, hvis staten betaler driften, når den står klar, siger de to forlag.

Ambitionerne er høje for online-leksikonet Den Store Danske. Leksikonet er ellers ikke er blevet opdateret siden august 2017, fordi det er en underskudsforretning for forlaget Gyldendal, der udgiver det.

Men nu er planen, at hele værkets små 200.000 artikler vil være opdateret om to år og sammen med de næsten dobbelt så mange artikler i det topografiske opslagsværk Trap Danmark skal danne rygraden i en helt ny smartphonevenlig digital portal med mere end en million artikler. Alt sammen også tilgængeligt via en app. På den måde samler man en masse leksikal viden på dansk i det største danske opslagsværk nogensinde.

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti bevilget 23 millioner kroner over de næste fire år til projektet.

Men det er langtfra nok, lyder det allerede nu fra Gyldendals direktør, Morten Hesseldahl, og bestyrelsesformand for Trap Danmark Joachim Malling.

Håbet er, at Folketinget finder et årligt tocifret millionbeløb til at drive portalen for. Den nye portal vil være inspireret af sin norske søsterportal, Store Norske Leksikon, der koster omkring 15 millioner kroner om året at drive.

»Men der skal nok findes lidt mere end det, for det her bliver større end den Store Norske«, siger Morten Hessedahl.

»Og der vil ikke være nogen indtægter på portalen, som skal være reklamefri. Den er et dannelsesprojekt, der skal kvalificere vores samtale i Danmark. Det mest oplagte vil være, at den kommer på finansloven, for det er jo også statens institutioner i form af skoler, gymnasier og universiteter, der først og fremmest har glæde af den«.

MR

En app fuld af information

Gyldendal er gået sammen med Gad, der udgiver det topografiske opslagsværk Trap Danmark, for at skabe den nye digitale portal. De to forlags ambition er at kunne tiltrække yderligere en række andre opslagsværker som for eksempel Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs ordbøger til portalen.

»Det bliver en ret exceptionel enhed. Lige meget hvor man står i Danmark, vil man kunne få at vide, hvad der er af betydning på det sted«, siger bestyrelsesformand for Trap Danmark og Gad Joachim Malling.

»Der kommer en app, du kan pege mod for eksempel Det Kongelige Teater, og så kan du få hele historien om teatret, om arkitekturen, hvad de har spillet og den slags. Og samtidig vil du kunne gå over og se eksempelvis encyklopædiens beskrivelse af teaterhistorien. På den måde får man hele paletten samlet i en søgestruktur«.

Den Store Danske er online-versionen af det 20 bind store værk Den Store Dansk Encyklopædi, som Gyldendal med fondsstøtte udgav fra 1994 til 2001. I 2006 blev netversionen tilgængelig for abonnenter, og fra 2009 blev det gjort gratis for alle at bruge den. Til gengæld var der reklamer.



Men indtægterne stod ikke mål med udgifterne, og i august 2017 valgte Gyldendal at stoppe opdateringerne, fordi det var en ren underskudsforretning.

»Intentionen med værket var at lave en rygrad i dansk dannelse som en slags public service-opgave. Men så blev projektet ramt af det digitale eksprestog, og så forsvandt markedet for den trykte udgave. Ingen bruger et analogt opslagsværk længere«, siger Gyldendals administrerende direktør, Morten Hesseldahl.

Han er svært tilfreds med, at der nu er bevilget 23 millioner kroner, så værket ikke bare kan blive opdateret, men også bidrage til, at der laves en struktur, så værket fungerer ordentligt på smartphones.

MR

Et modtræk til fake news