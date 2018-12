Kunstnere i stor politisk kampagne: Tænk dig godt om, før du stemmer på politikere, der sparer på kulturen

Mandag er der maksimalt et halvt år til næste folketingsvalg, og den anledning bruger landets kunstnere til at kickstarte en stor politisk kampagne.

Kampagnen går i rette med regeringens årlige 2-procents besparelser på kulturinstitutioner, og målet er at få vælgerne til at overveje en ekstra gang, om de virkelig vil stemme på politikere, der skærer i støtten til kulturlivet.

Det er så godt som alle Danmarks kunstnerorganisationer fra musikerne over forfatterne til skuespillerne, som har slået sig sammen om kampagnen, der begynder mandag med store annoncer i flere af landets største medier.

Hvis I stemmer på nogle af de partier, som gerne vil skære i kunsten, så sæt spørgsmålstegn ved det Susi Hyldegaard, sanger

»Vi bliver nødt til at sige højt, at de omprioriteringer, der sker i disse år, laver store sår. Det kan godt være, at kulturministeren siger, at man laver et stort løft i finansloven, men det er noget sludder«, siger Susi Hyldegaard, som udtaler sig på vegne af de i alt 26 kunstnerforbund.

Hvad er det, I gerne vil have folk til at gøre?



»Danskerne elsker kultur, og derfor skal de snakke med deres politikere om, hvor vigtigt kultur er for dem. Mange politikere er rigtig aktive på Facebook, så det ville være en god idé at stille spørgsmål til dem derinde. Vi har brug for at snakke om, at kulturen og kunsten er noget, som betyder rigtig meget i helt almindelige menneskers tilværelse på dagligt niveau«.

Det er vel også derfor, at politikerne afsætter flere milliarder i støtte til alt fra medier til museer hvert år?

»Det er fuldstændig rigtigt, men det er helt sindssygt, hvor meget der er blevet skåret inden for de sidste 6 år. Og det kommer til at fortsætte. Alle kunstgenrer leverer et enormt højt niveau i Danmark, men at forestille sig, at man kan bevare det og samtidig skære løs … det hænger ikke sammen«.

Men det er vel en fair politisk prioritering?

»Det er det, vi skal diskutere. Det er ikke, fordi det ikke er væsentligt at tale om prioriteringer. For jeg ved godt, at politikerne sidder med en pose penge, der skal fordeles, men vi er nødt til at tale om, at kunst og kultur kan løfte samfundet på alle mulige måder«.

Skal alle så stemme på Enhedslisten eller Radikale, som vil stoppe besparelserne på kulturen?

»Nej, der er også mange andre, som begynder at råbe op om dette problem. Jeg vil ikke sige, hvilket parti folk skal stemme på. Vi siger til folk, at de skal tænke over, hvordan den politiker, de stemmer på, forholder sig til kunst og kultur. Er det noget, de fremhæver? Og hvis I stemmer på nogle af de partier, som gerne vil skære i kunsten, så sæt spørgsmålstegn ved det«.

Som et led i kampagnen opfordrer kunstnerforbundene alle danskere til at dele deres oplevelser med kultur og kunst under hashtagget #kulturNU.