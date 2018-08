Nationalmuseets direktør om regeringsudspil: Vi mangler stadig 30 millioner og er nødt til at gennemføre store besparelser Rane Willerslev synes, at det er »sindsygt positivt«, at regeringen kommer med millioner, men det ændrer ikke på museets økonomiske problemer.

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev har flere gange langet ud efter regeringens grønthøsterbesparelser, det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 procent om året. Besparelserne betyder, at museet må gennem en større fyringsrunde i løbet af efteråret og skal skære ned på en række områder.

Rane Willerslev, hvad siger du til regeringens udspil?

»Det er sindssygt positivt. Det er et udtryk for at at politikerne er lydhøre over for museernes behov for udvikling. Den her støtte er afgørende for vores arbejde med udvikling fremover. Og så vil jeg sige, at det er for den kulturelle sammenhængskraft, hvor museerne spiller en stor rolle. Så det er meget, meget positivt«.



Hvad betyder det for jeres udmelding om, at I skal spare 30 millioner kroner og skal fyre i efteråret?

»Man kan sige, at med de midler, der er blevet udmeldt, så kan vi desværre ikke stoppe den proces. Vi mangler 30 millioner kroner i budgettet for 2021, og det hul kan ikke lukkes med de her udviklingsmidler. Vi ved jo heller ikke, hvor mange af dem, der vil tilfalde os. Vores økonomi er presset af udgifter til bygninger, herunder til et nyt magasin, til byggedrift og it. Og støtten er jo øremærket til udvikling og ikke til drift. Pengene er udviklingsmidler, og dem er der i den grad brug for. Vi har jo store udviklingsprojekter, som er helt afgørende for, at at vi er relevante i samfundet og for at sikre museet fremadrettet. Og det er sindssygt positivt, men kommer ikke til at ændre på de økonomiske problemer, vi skal deale med her og nu«.



Handler besparelserne først og fremmest om driften?

»Ja«.



Så du regner med, at I er nødt til at gennemføre de besparelser I har meldt ud?

»Ja. Jeg kan ikke umiddelbart se, at det her skulle ændre grundlæggende på noget. Men jeg vil gerne understrege, at jeg synes det er et positivt udspil, og at det er vigtige penge. For vi har meget store og ambitiøse udviklingsprojekter, som ikke har skyggen af finansiering, og der hjælper det her«.



Hvad er det for nogle projekter?

»Det er jo, at vi vil omdanne hele Prinsens Palæ, vi vil have store ombygninger og vil have helt nye udstillinger i Prinsens Palæ. Jeg har lavet en udviklingsafdeling alene med det formål at udvikle et nyt koncept for Prinsens Palæ. Vi har også et stort udviklingsprojekt på Frilandsmuseet og et stort udviklingsprojekt på Krigsmuseet. Så vi har i den grad brug for udviklingsmidler, og der betyder de der penge virkelig meget«.