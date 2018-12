100 julemænd vælter ud af propfuld bus i værdigheds-aktion ved hegnet til Sjælsmark

Torsdag eftermiddag drog 100 julemænd fra København mod Nordsjælland for at vise de afviste asylfamilier på Udrejsecenter Sjælsmark, at ingen børn fortjener at holde jul bag et hegn. Ifølge kunstgruppen De Femten, der sammen med Solvognen står bag performancen, har kunsten glemt sit samfundsforandrende potentiale og er i stedet blevet af passivt produkt for kulturforbrugere, der køber sig til aflad.