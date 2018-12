Mascha Vang arbejder hårdt for din opmærksomhed: »Det gik hurtigt op for mig, at jeg var en ting, man ville have«

Ingen hemmeligheder?

På en hyggelig og stille villavej i Kolding åbner Mascha Vang døren til sit store røde murstenshus. Hun er næsten lige flyttet ind, så man skal kante sig forbi et par store papkasser med nyt interiør, før man bliver mødt af lyset, der vælter ind fra de store vinduer i udestuen. Nede bagest i haven kan man ane åen, der snor sig ud mod fjorden.

Her bor hun sammen med sin kæreste, jagerpiloten Troels, og deres tre sammenbragte børn. Hun har gjort klar ved et langt spisebord. Selv om der er ting, der endnu ikke er pakket ud, og møbler, der ikke har fundet deres rette plads, er det lille område, hvor vi interviewer, perfekt sat op. Der står en flot kande med frisk kaffe, isvand og et lille sølvfad med konfekt. Hun er afslappet klædt i et sort joggingsæt med guldknapper fra den franske modedesigner Pierre Balmain. Det lange mørke hår er sat op i en høj hestehale.

Men det her er ikke nyt for dem, der følger hende. Hvilket tøj hun har på, hvor hun bor, og hvordan hendes familiekonstellation ser ud, er en enkelt googlesøgning væk. Hun har også udbasuneret alle de helt store følelser fra både op og nedture i sit liv. Derfor bliver det her heller ikke et af den slags interview, der afslører en vild barndom eller får hovedpersonen til pludselig at indse noget om sig selv og livet på et højere plan.

Eller hvad? For kan det virkelig passe, at man bare udleverer sig selv fuldstændig råt? Er man ikke nødt til på en eller anden måde at gemme lidt, så man stadig har noget, der er ens eget?

Mascha Vang har sagt i flere interviews, at hun aldrig har været så ærlig, som efter hun startede sin blog. Og at hun tror, den ærlighed er en del af hendes succes og grunden til, at folk bliver ved med at ville se på hende.

Det eneste, hun eksplicit siger, hun ikke vil svare på, er, hvor meget hun tjener om måneden.

Mascha Marianne Vang Christensen Blogger og influencer. 39 år. Født 31. juli 1979. Var den mest googlede person i 2013. Har en datter på 6 år med racerkøreren og sportskommentatoren Nicolas Kiesa. Har tidligere dannet par med komikeren Andreas Bo og politikeren Rasmus Jarlov. Bor i dag med jagerpiloten Troels Krohn Dehli og tre sammenbragte børn. Har siden 1999 medvirket i et hav af tv-programmer, været pinup-model, radiovært, tv-vært og har i dag en af Danmarks mest læste blogs. Er ambassadør for Planbørnefonden og Legeheltene.



Nemt at være dum blondine

Som den forretningskvinde, hun er, er hun dreven til at dosere, hvor meget hun giver af sig selv. Og hun er så god til det, at man næsten kan glemme at spørge efter mere eller andet end det, hun selv giver.

Det har hun øvet sig på siden folkeskolen, hvor Mascha Vang var klassens klovn.

Med uren hud og en følelse af ikke at passe ind var det rart at få de andre i klassen til at grine. Ofte ved at gøre sig selv dummere og meget klassisk lade, som om hun ikke forstod, hvad læreren sagde.

»Det var min hovedbeskæftigelse. Og jeg har faktisk altid syntes, at den karakter var sjov at falde ind i. Og jeg har jo virkelig dyrket det. Men det er, fordi det er så let at forudse folks reaktion, når man indtager den rolle. Jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre for at få folk til at ryste på hovedet ad mig og grine. Det, synes jeg, er sjovt«, siger hun.

»Og jeg vil altid hellere undervurderes end overvurderes«.

Efter folkeskolen begyndte Mascha Vang for alvor at interessere sig for at drive forretning og gik på handelsskolen. Bagefter uddannede hun sig først til kosmetolog og siden makeup-artist. Men længslen efter forsiderne på de kulørte blade hang ved og var en af årsagerne til, at hun i 1999 meldte sig til et af de første realityprogrammer i Danmark, ’Villa Medusa’.

Da hun kom hjem, flyttede hun med sin kæreste til Næstved og begyndte på frisørskolen. Og selv om det var næsten umuligt at få en læreplads på det tidspunkt, lykkedes det Mascha Vang at blive tilbudt tre.

»Alle skrev gode ansøgninger. Men måden, vi lærte det på, syntes jeg var vildt kedelig. Jeg tog i stedet et af de professionelle billeder, jeg havde fået taget på ’Villa Medusa’, hvor jeg sad med langt lyst hår og en pink top. Det vandede jeg ligesom ud og skrev så oven på det: »Hej, jeg hedder Mascha. Det er ikke studenterhuen, der trykker, men jeg kan godt lide at arbejde, og jeg er sød og sjov at være sammen med«. Det virkede åbenbart«.

Så sad jeg der. Tyk og alene det meste af tiden. I Middelfart. Og tudede. Jeg var bundulykkelig

Men i virkeligheden var det at være frisør ikke noget for Mascha Vang.

»Så det var lidt heldigt, at jeg en dag blev ringet op af Helle Bahne, der havde en af sine butikker i centret lige ved siden af frisøren, hvor jeg var elev. Hun ville enormt gerne have mig i lære. »Nej tak«, sagde jeg. Men hun blev ved med at ringe. Til sidst kunne jeg ikke lade være med at spørge, hvor gerne hun vil have mig. »It’s gonna cost you«, tænkte jeg. Det endte med, at jeg sagde ja. Men jeg fik også mere end almindelig elevløn«.

Når man selv er varen

Hun griner af sin egen snilde. Grinet starter, før sætningen er færdig, og eksploderer efter punktummet. Det er den ekstreme, lette og positive energi kombineret med den kompromisløse måde at være sikker på sin egen værdi på, der har gjort Mascha Vang til den – og det fænomen – hun er i dag.

Men det er også et grin, der vidner om, at hun godt ved, hvornår det gode i historien kommer. Hun har fortalt den før. Om ikke til andre, så til sig selv.

Hun er som en af de runde tyggegummiautomater. Super tiltrækkende, fyldt med pangfarver og en sødme, der hænger ved i lang tid. Men om man så kastede hende ud fra toppen af et højhus, ville glasset ikke splintre, og hun styrer helt selv, hvor mange mønter der skal puttes ind, for at hun giver noget tilbage.

»Det gik hurtigt op for mig, at jeg var en ting, man gerne ville have. Og jeg har egentlig altid syntes, at det var sjovt selv at være den vare. Alle de uddannelser, jeg har, passer også godt til, at jeg er min egen butik. Jeg har skullet sælge mig selv«, siger hun.

»Og derfor kunne jeg før i tiden godt blive lidt fornærmet over, at folk tror, jeg bare kan reklamere for alt muligt, så længe de betaler, eller så længe de spørger pænt. Hvad bilder de sig ind at devaluere mit arbejde på den måde? Jeg synes, jeg har været med til at bryde nogle barrierer ned i branchen og har gået forrest på mange områder, men nu vil jeg også gerne lave det, jeg gør. Jeg skal ikke forklare, hvad en influencer er«.

Det er nemlig det, Mascha Vang er.

I ordets bogstaveligste forstand. Hun har indflydelse på folk. Hun kan påvirke deres købsvaner og deres holdninger. Det kan ses tydeligt på de salgstal, som hendes kommercielle samarbejder genererer, og det velgørende arbejde hun bedriver.