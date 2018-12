Ny seksualundervisning: Sydengelske byer lærer børn, at drenge også kan have menstruation

Transkønnede og ikke-binære personer kan også have menstruation, og det anerkender et engelsk byråd nu ved at ændre seksualundervisningen på en skole i byen Brighton and Hove i Storbritannien.

I den sydengelske by Brighton and Hove, der har udsigt til Den Engelske Kanal, vil skolebørn fremover modtage en lidt anden form for seksualundervisning, end det har været sædvane.

Med udgangspunkt i nyt undervisningsmateriale, der er blevet godkendt af det lokale byråd, vil de nemlig få at vide, at personer af alle køn kan få menstruation.

Håbet er at gøre op med den stigmatisering, der er omkring menstruation. Og samtidig gøre skolemiljøet mere inkluderende over for flere kønstyper.

Det skriver The Telegraph.

Større inklusion i skolen

Ifølge byrådsrapporten var argumentet for beslutningen, »at transkønnede drenge og mænd og ikke-binære personer også kan have menstruation« med den tilføjelse, »at der bør være større inklusion omkring menstruation for alle køn«.

Som følge af rapporten vil der derfor også blive sat skraldespande til blandt andet bind og tamponer ind på alle skoletoiletterne. Både på drengenes og pigernes.

Transkønnede elever skal også have muligheden for at få ekstra støtte fra skolesygeplejersken, hvis det skulle blive nødvendigt.

»Med opfordringen håber vi at reducere stigma og forsikre, at intet barn eller ung person føler skam over at spørge efter menstruationsprodukter, hvis de skulle få brug for dem«, lyder det fra byrådet ifølge The Telegraph og understreger:

»Vi tror på, at det er vigtigt for alle køn at lære og tale om menstruation sammen. Og vores måde at gribe det an på anerkender, at nogen personer, som har menstruation, er transkønnede eller ikke-binære«.