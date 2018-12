Glædelig fucking jul fra Anden: Her er juleferiens kulturtilbud

HENRIK PALLE OM TV: ’Lykke-Per’, TV 2. Premiere 26. dec.

Bille Augusts livtag med Henrik Pontoppidans store samtidsroman fra slutningen af 1800-årene har mange allerede set i biografen og her glædet sig over Esben Smed og Katrine Greis-Rosenthal som Per og Jakobe; men nu er der så mere at glæde sig over. For tv-versionen i fire afsnit har mere at byde på. Angiveligt er der yderligere en times optagelser, fordelt på de fire afsnit.

TV 2 kalder det en julegave til seerne. Og så må man håbe, at folket forstår at tage imod denne generøsitet, der blandt andet er finansieret af midler fra public service-puljen.

LUCIA ODOOM OM BEAT: Party like Gatsby. Vega. 31. dec.

Hvis man har drømt om at feste med F. Scott Fitzgeralds karakter Jay Gatsby eller fantaseret om at mænge sig med eliten i hans dekadente art deco-univers og drikke bobler, til man segner, så er musik- og showtruppen Spectacle Extraordinaire de gode feer, der opfylder dette ønske.

Nytårsaften på det københavnske spillested Vega vil der være både 1920’er-show og ’Den store Gatsby’-hyldende dj’s. Alt, man skal gøre, er at iklæde sig sit fineste flapper-tøj og mindes det 20. århundrede, hvor vi røg indendørs, levede stærkt og dansede vildt.

KIM SKOTTE OM FILM: ’Ternet ninja’. Instr.: Thorbjørn Christoffersen og Anders Matthesen. Biografpremiere 25. dec.

Manden, de kalder Anden, er tilbage. Anden med det ene ansigt og de mange næb har på scenen haft stor succes med sit første show i lang tid. På filmfronten er det blevet tid til at følge op på animationshittet ’Terkel i knibe’ fra 2004. Matthesen har sat sig til rette i instruktørstolen sammen med Thorbjørn Christoffersen, der også var på Terkel-holdet.

Anden er en fræk slambert, der sprænger grænser, men samtidig en moralist, man bør tage alvorligt. Mon ikke begge dele kan ses i ’Ternet ninja’?

THOMAS MICHELSEN OM KLASSISK: DR SymfoniOrkestrets nytårskoncert. Koncerthuset. 30. dec. kl. 15 og 31. dec. kl. 13 og 17.

Strauss’ ’Radetzky-march’, ’An der schönen blauen Donau’, Lumbye og ouverturen til ’Flagermusen’. DR’s symfoniorkester siger tak for 2018 og godt nytår med traditionelle nytårstoner fra Wien og København.

Cellisten Alisa Weilerstein er solist i Tjajkovskijs ’Rokoko-variationer’, og til operaslikmundene er der uddrag af Richard Strauss’ ’Rosenkavaleren’ med Ann Petersen, Elisabeth Jansson og Lina Johnson som luksussolister. Det ligner en dejlig nytårskoncert!