Voldtægtsdømt kulturprofils kone vil have en stor pose penge, hvis hun skal forlade det skandaleramte Svenske Akademi

Digteren Katarina Frostenson skal formentlig betales for at forlade det skandaleramte Svenske Akademi.

Det er kommet frem i forlængelse af den advokatundersøgelse, som akademiet netop har offentliggjort om mulige brud på akademiets klausuler om fortrolighed.

Frostensons medlemskab af akademiet har været årsag til en voldsom konflikt mellem to fløje i akademiet, siden Frostensons mand, Jean-Claude Arnault, for et år siden blev anklaget for en række tilfælde af seksuelle overgreb og sexchikane. Arnault har siden fået to et halvt års fængsel for to tilfælde af voldtægt.

Ifølge Frostensons advokat Per E. Samuelson bliver en af betingelserne for, at den svenske digter forlader akademiet, at hun kompenseres i et sådant omfang, at hun kan fortsætte sin gerning som digter. Der skal med andre ord følge en stor pose penge med, hvis hun skal nedlægge sit medlemskab.

Afviser anklage

En anden betingelse fra Frostensons side er imidlertid, at hun ikke vil anklages for at have brudt akademiets vedtægter.

Den betingelse kan blive svær at opfylde for akademiet, for den netop offentliggjorte advokatundersøgelse indeholder en række vidneudsagn, som fastslår, at Katarina Frostensons mand, Jean-Claude Arnault, over for dem har afsløret en række hemmeligheder om akademiets arbejde, heriblandt navnene på senere nobelpristagere. Arnault har ifølge vidner fortalt, at han havde oplysningerne fra sin hustru.

Det Svenske Akademi har for nylig strammet sine vedtægter, og det er blevet understreget, at fortrolighed om akademiets arbejde er altafgørende, og at man kan blive udelukket, hvis man bryder fortroligheden. Denne fortrolighed gælder også i forhold til ægtefæller. Katarina Frostenson fastholder imidlertid, at hun aldrig har røbet hemmeligheder om akademiets arbejde.

Vidner taler imod

Den aktuelle advokatundersøgelse om mulige brud på akademiets fortrolighedsklausul mener, at hun er skyldig. Efter at have afhørt en række vidner konkluderer advokatfirmaet, at Katarina Frostenson bør forlade akademiet frivilligt, fordi hun ifølge vidner har lækket hemmelige oplysninger til sin ægtemand. Alternativet er ifølge advokaterne, at akademiet ekskluderer hende for brud på akademiets vedtægter.

Akademiet har ifølge de svenske medier fremsat et tilbud om forlig til Katarina Frostenson, og hun ventes at komme med et modforslag inden årets udgang.

Det Svenske Akademi ventes at have konflikten med Katarina Frostenson på dagsordenen på det første møde efter nytår. Det foregår 17. januar.