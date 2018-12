Nyt museum på Bornholm kommer et stort skridt nærmere

Et stort museumsbyggeri på Bornholm er kommet et skridt nærmere, da Augustinus Fonden har doneret 25 millioner kroner til byggeriet.

Planen er at flytte det nuværende Bornholms Museum i Rønne til Rø ved Helligdomsklipperne, hvor Bornholms Kunstmuseum ligger.

Der skal bygges et fælles museumscenter, og samlet er der indsamlet 134 millioner kroner, men der mangler fortsat en pose penge, før byggeriet kan starte.

Det fortæller Jacob Bjerring-Hansen, der er direktør for Bornholms Museum.

»Vi er ikke helt i mål endnu, men de 25 millioner kroner er et kæmpe skridt i retning af at komme i mål med finansieringen, og det er vi rigtig glade for«.

»Nu kan vi gå i gang med slutspurten og forhåbentlig starte byggeriet i efteråret 2019«, siger han.

Det nye byggeri er en tilbygning på 3000 kvadratmeter, der ud over Bornholms Museum vil indeholde en ny afdeling af kunstmuseet, der har fokus på lys, samt et fællesrum mellem de to museer.

Her vil der blandt andet være en foyer med auditorium og bogcafé, hvor der kan være koncerter eller foredrag.

»Det er en kæmpe opgradering af museumstilbuddet på øen - og det er især en stor opgradering af det tilbud, som vi kan tilbyde bornholmerne og gæsterne i ydersæsonen«, siger Jacob Bjerring-Hansen.

En helt ny museumsoplevelse

Han mener, at gæsterne kan få en helt ny museumsoplevelse, fordi der vil blive lavet udstillinger på tværs af det kulturhistoriske og kunsthistoriske, der sætter fokus på Bornholms historie.

»Ved at lægge os tæt op ad hinanden kan vi trække på de to museers forskellige ekspertiser og lave udstillinger på tværs, der ikke er set før i Danmark og heller ikke ret ofte internationalt«, siger Jacob Bjerring-Hansen.

Det nye museumscenter er tegnet af den amerikanske arkitekt James Carpenter.

Jacob Bjerring-Hansen håber, at det kan åbne i efteråret 2021, hvis alt klapper.

Når museumscentret står klart, ventes der at være 75.000-80.000 besøgende om året.

ritzau