Den juleaften var jeg allermest ensom: Min kæreste havde forladt mig. Og pludselig vidste jeg også, at min mor kun havde kort tid tilbage

Der er forskel på at være ensom og alene, skriver Politikens Henrik Vesterberg i denne personlige fortælling om fem forskellige juleaftener. Og om kunsten at holde jul for sig selv.

»Have Yourself A Merry Little Christmas«

Amerikansk julesang fra 1944 af Hugh Martin and Ralph Blane.

Man behøver ikke være alene for at føle sig ensom juleaften.

Den juleaften, jeg har været allermest ensom, var jeg ikke engang alene. Jeg var faktisk sammen med nogle af de mennesker, jeg holdt allermest af. Men ikke hende, der havde valgt en af de første novemberdage til at forlade mig. For første gang i 8 år skulle jeg holde jul uden hende. Det blev også den første i lige så mange år uden hendes store, meget livlige familie. Hvert år i de 8 år havde det været et større koordineringshelvede at kunne holde lige meget familiejul hos mine i Munkerup og Snekkersten og hos hendes i Rødovre og Gothersgade. 4 steder til 3 juledage! For ikke at tale om transporten.

Denne juleaften kunne jeg bestemt ikke se det fede i, at denne jul ville blive uden logistiske problemer. Selvfølgelig var jeg forberedt på, at det ville blive en kold og ensom jul uden hende. Men i løbet af den juleaften hos mine forældre blev jeg overmandet af en anden og endnu mere knugende ensomhed. Min mor havde længe været ramt af cancer. 20 år tidligere havde hun haft det i brystet. Hun var helbredt og figurerede nu i statistikerne som overlever. Den juleaften var min mor 57 år. 7 år tidligere var sygdommen brudt ud igen. Prøver, stråler, kemoterapi, flere prøver, prognoser, sygemeldinger, raskmeldinger, healing, diæter, samtaler, flere strålebehandlinger ...

Man må godt være ensom i Danmark. Men ikke juleaften. Det er for meget

Årene var gået svingende mellem optimisme, frygt, håb og tanker om det helt fatale.

Den juleaften forvandledes tanken til noget mere, til en uhyggelig vished. Det slog ned i mig i løbet af den juleaften. Ikke blot som frygt eller bekymring. En klokkeklar vished om, at den juleaften skulle blive min mors sidste. Så sad jeg der juleaften, i forvejen fortvivlet og sort på grund af mit eget følelsesmæssige skibbrud. Jeg ved, jeg forsøgte. Men jeg havde alt for ondt af mig selv, jeg var ude af stand til at skubbe mit eget fra mig for at være fuldt til stede den juleaften. Men jeg var klar nok til også havde plads til skammen over det. Men jeg kunne bare ikke være der. Jeg kunne heller ikke sige noget om den nye vished. Ikke til de andre, og da slet ikke til min mor. Vi havde jo en aftale, mor og vi andre. Om at håbe.

Min kæreste havde forladt mig. Jeg vidste, min mor ikke ville leve særlig meget længere. Sådan var den juleaften, jeg har været allermest ensom. Min mor nåede at blive 58 år. Hun døde en søndag aften lige før sankthans.

------

Hvis man skal være alene juleaften, er det nemmeste sted at undgå at føle sig ensom langt væk fra Danmark. Las Vegas er perfekt.

------

Jeg er ved at være lidt snurrende af de store og relativt stærke cocktails, de hele tiden kommer og tilbyder, mens jeg spiller for meget forsigtige beløb på maskinerne. Det er også ved at være ud på morgenen her på The Golden Nugget i den gamle, lettere afdankede del af Las Vegas. Jeg har rejst det meste af december. Fanden tog ved mig, da jeg kom tilbage til Californien over Tijuana: Las Vegas!

Efter et par dage i rumlende Greyhound-busser tjekkede jeg ind på hotellet. I et par døgn, måske tre, har jeg nu vadet fra det ene kasino til den næste bar, illumineret af blinkende neonlys og til akkompagnement af amerikanske julemelodier. Jeg får øje på et af de meget få ure, der er på kasinohotellet. Jeg regner mig, langsomt, jeg skal jo næsten bruge alle 10 fingre, frem til, hvad der må være GMT + 1 – klokken i Danmark.

»Halleluja, det er juleaften, mand«, konstaterer jeg med et skingert grin og ser mig omkring: Der er rigelig af kunstigt lys, farvet plastik og julemusik. Men jeg har næppe været så langt væk fra en dansk juleaften som den formiddag i Las Vegas.

------

Det næstnemmeste: at sove sig igennem juleaften.

------

Juleaften nogle år efter vågner jeg i det kontorlokale, jeg bor i på Østerbro Jeg konstaterer, at klokken lige har passeret 22. Min søster og min far holder jul med deres nye kærester. Jeg synes selv, jeg var både generøs og modig, da jeg erklærede, at de da bare skulle hygge sig med dem. Vi kunne jo bare ses en af de andre dage. Knap så kry, juleaftensdag, går jeg op og ned ad Østerbrogade og plejer mine tømmermænd med en rask tur og lidt frisk luft. Det havde udviklet sig til noget af en fest på mit stamværtshus i går, lillejuleaftensnat, eller hvad den hedder. Sjovt, sent og stærkt berusende. Efter turen smider jeg mig på madrassen foran tv’et for at se sidste afsnit af ’Tidsrejsen’.

»Det er allerede overstået«. Jeg vågner ved larmen fra folk, der vil have deres penge ud af James Stewarts bank i ’It’s A Wonderful Life’. Ude i de små hjem er juleaften allerede kulmineret. Klokken er 22. Jeg har sovet juleaften væk. Undgået alle de dårlige følelser, jeg havde været bange for ville dukke op. Det eneste, jeg lider under, er en let tømmermændsblues. Om en time vil mindst tre udmærkede barer ude i byen åbne for folk, der vil fortsætte juleaften uden for familiens skød. Jeg finder mit pæne tøj frem og går ud for at blande mig med dem. Ud i julenatten.

------

Man må godt være ensom i Danmark. Men ikke juleaften. Det er for meget. Mange ser vitterlig rædselsslagne ud, når jeg fortæller, at jeg regner med at være alene juleaften. Nogle stiller en byge af spørgsmål. Andre, også ret fjerne bekendtskaber, inviterer mig rask væk med til deres juleaften. Men de fleste skynder sig bare at skifte emne.

------

Jeg sidder for bordenden og gnaver i et saftigt andelår i menighedshuset ved en kirke på Østerbro. Julemiddagen mangler ikke noget. Der er både risalamande og risengrød, både vin og øl. Under det meste af middagen snakker jeg med en meget flirtende kvinde sidst i 70’erne og en ældre mand, der ved stort set alt, hvad der er sket omkring Trianglen de seneste 50 år. Det vil sige i det omfang, vi får fred til at snakke. For der sker hele tiden noget: Børnene skal have førpakker, der skal synges, menighedsrådsformanden holder en lille tale, og så er der lotteri.