Venner og bekendte mindes Troels Kløvedal: »Han har givet danskernes eventyrlyst et fuldstændig fantastisk pust«

Efter at have lidt af nerve-knogle-sygdommen ALS i mere end to år er Troels Kløvedal død.

Nedenfor fortæller venner, familie og eksperter, hvad de vil huske ham for.

Vibeke Windeløv, filmproducent, med på Nordkaperen i 1974

Foto: Ditte Lysgaard Holm

Foto: Ditte Lysgaard Holm



»Jeg husker ham først og fremmest som en stor kaptajn. I foråret ’74 var jeg med til at sætte Nordkaperen i stand, da den skulle ud på sin første jordomrejse med Troels som kaptajn. Det var et meget koldt og regnfuldt forår, da vi gjorde kaperen klar, og så sejlede jeg med ham ned til Korfu og videre til Malta og Sicilien, og vi var ude for nogle ret dramatiske ting - blandt andet havde vi en konfrontation med et albansk militærskib«.

»Han var en fantastisk kaptajn, og han elskede sit skib og at være på det. Hans meget positive tilgang til livet og sine medmennesker gjorde jo, at han formåede at sejle det skib rundt med enormt mange forskellige mennesker, uden at det gik op i limningen. Selvfølgelig var der konflikter, men uden hans særlige måde at styre tingene på, var det aldrig gået. På den måde var han en ener«.

»Men det mest rørende omkring Troels har faktisk været i forbindelse med hans sygdom, hvor han situationen til trods har fulgt med i, hvad jeg har lavet og sendt mig nogle meget søde breve, hvor han fortalte om alt det, han huskede fra den periode, hvor vi rejste sammen. Det var enormt generøst og viste noget om, at det forhold, vi havde, betød noget«.

Søren Vinterberg, kulturanmelder og fhv. litteraturredaktør

Foto: Jacob Ehrbahn

Foto: Jacob Ehrbahn

»Troels Kløvedal er først og fremmest eksponent for den positive del af ungdomsoprøret - at vi fik lov at tro på, at livet kan blive bedre, og at vi allesammen kan mere, end vi er opdraget til at tro. Det er hans liv et eksempel på«.

»Han viste, at verden er større, end vi gik og troede; at vi selv er i stand til at opsøge hele verden, at den er inden for vores rækkevidde, simpelthen. Han gjorde verden større og var et levende bevis på, at vi ikke behøvede at holde os inden for vores egen verdens grænser«.

»Samtidig var han et meget smukt, personligt eksempel på et rankt og frimodigt liv i overensstemmelse med de interesser og den nysgerrighed og livsappetit - men også de med de svagheder - man nu engang har«.

»Hans forfatterskab vil blive husket på samme måde som andre store opdagelsesrejsendes, fordi han satte sig selv på spil og oplevede og meddelte sine oplevelser så udførligt til os allesammen. Og så er hans bøger meget velskrevne og afspejler, at i ligeså høj grad han søgte ud, i ligeså høj grad trak han tråde tilbage til det Danmark, han også elskede højt«.

Hanne Reintoft, søster, socialrådgiver og tidligere folketingsmedlem