»Er du den sutteglade fyr, jeg søger?«: Efter ti år er appen Grindr mere end bare et kødkatalog

I 2009 blev Grindr lanceret som en af de første apps for homoseksuelle mænd på jagt efter andre mænd. I år har Grindr 10 års jubilæum og er blevet langt mere end blot en datingapp. Den er blevet et værktøj, som har gjort sit indtog i populærkultur og italesætter problemer som diskrimination og racisme, både i appen og i queermiljøet.

»Er du den unge sutteglade fyr, jeg søger?«, »Horny, frække?«, »Hi, you want a blowjob?«, eller »Kan du besøge mig nu?«. Sådan lyder nogle af de beskeder, fyre sender til hinanden på datingappen Grindr.

I år fejrer appen 10 års jubilæum, men har gennem tiden udviklet sig langt mere end blot en datingapp.

Appen blev lanceret i 2009 på iTunes som det første geosociale netværk for homoseksuelle mænd. Via indbygget gps-teknologi, som findes i alle smartphones, viser den andre brugere i området. På den måde lader den brugerne kontakte hinanden.

Og på under et årti har Grindr, der primært henvender sig til homo- og biseksuelle mænd samt queer- og transpersoner, forgrenet sig i 196 lande og fået over 27 millioner brugere.

Adgangen til så mange mennesker har betydet, at datingappen også er blevet et værktøj, som har mulighed for at italesætte og politisere problemer, der findes på selve appen og ikke mindst i queermiljøet generelt.

Såsom lidt for flygtige møder, diskrimination og racisme.

For Grindr er på 10 år blevet en uafviselig del af queerkulturen, nærmest et vilkår, som også er trængt ind i mainstreamkulturen:

»Grindr er blevet et kulturelt fænomen på tværs af minoritets- og majoritetskulturer. Og har gennem repræsentationer i populærkulturen, som i HBO-serien ’Girls’, hvor en mindre birolle bruger appen, også været med til at afspejle og sætte fokus på den stigmatisering, der historisk set har været med til at se ned på homoseksuelles promiskuitet«, siger Kristian Møller, ph.d. og postdoc ved IT-Universitetet i København, som har forsket i digital intimitet og Grindr-kultur.

Anderledes introduktion til Grindr

Apples smartphone iPhone 3G blev annonceret og lanceret i sommeren 2008 i 70 lande, heriblandt Danmark, og gjorde gps-teknologi tilgængelig for alle. Og det betød, at nye døre åbnede sig for techindustrien, som stillede sig selv spørgsmålet: Hvad kan vi så med det?

Her var Grindr et oplagt bud, siger Kristian Møller, fordi cruisingkultur blandt homoseksuelle mænd (dvs. sexmøder på offentlige steder) allerede var etableret, hvorfor appen ’bare’ blev en digital forlængelse af det.

Ifølge Andrew Shield, historiker og adjunkt ved Leiden University, som har specialiseret sig i homoseksualitet, immigration og medier, har Grindr derfor på en måde eksisteret i meget mere end 10 år. I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i det anonyme sexmøde, som det ofte er tilfældet i cruisingkulturen.

I 1970’erne fandtes det i form af kontaktannoncer i aviser, som stadig eksisterer. For så at rykke på nettet i 2000’erne i form af datingsider for homoseksuelle som PlanetRomeo eller Boyfriend.dk, hvor brugerne også brugte det som et socialt netværk.

Og det gør de stadig – bare på Grindr.

Andrew Shield har forsket i, hvad det betyder for immigranter, turister og unge at have Grindr, når de eksempelvis skal introduceres for et lokalt queermiljø. Og han mener, at appen helt unikt har ændret måden, unge forstår miljøet på:

»For nu er det appen, der er med til at introducere unge til forskellige miljøer, hvor man førhen associerede indgangen med pride og barer«.

Som eksempel nævner Andrew Shield den norske ungdomsserie ’Skam’, hvis hovedperson i 3. sæson er en ung fyr ved navn Isak, som langsomt er ved at indse, han måske er homoseksuel.

Krøllet sammen af fortvivlelse og nervøsitet over at skulle fortælle sine nærmeste om det, der tynger ham, beslutter han en aften i stedet at downloade Grindr. Men det viser sig at blive en kort fornøjelse, for han skynder sig at slette den igen, da han bliver en smule overvældet over beskederne.

I dansk populærkultur ses datingappen blandt andet i TV 2-serien ’Rita’, hvor hovedpersonens yngste søn, Jeppe, som 18-årig springer ud som homoseksuel. I klassen bliver han spurgt af de andre, hvordan han møder andre homoseksuelle.

Han svarer: »Grindr«.

»For Jeppe og Isak er introduktionen til queermiljøet ikke at gå på bar eller at flage til pride. Det er at oprette sin første bruger på Grindr«, siger Andrew Shield.

Forbundet med skam

I LGBT Danmark ved man også, at mange unges introduktion til dating og et ungdomsliv med scoringer kan ske via apps som Grindr. For her kan de unge føle, at de har flere muligheder end nede i den lokale fritidsklub:

»Grindr giver dem en mulighed for, at de også kan få en kæreste«, siger Andreas Beck Kronborg, projektleder i LGBT Danmark, selv om han sætter en tyk streg under, at det også er vigtigt at være på vagt over for appen.

I LGBT Danmarks sociale tilbud til unge, Aura, har de erfaret, at unge, der bruger apps til scoring, også kan opleve at blive diskrimineret og vraget på baggrund af deres udseende.

»Og det kan være uheldigt, når man prøver at få en fod inden for døren i miljøet. Det er en stor udfordring«, siger han.

For 22-årige Hávard Magnussen, som har haft et on and off-forhold til Grindr, siden han var 17 år, var appen også en adgangsbillet til et miljø, han ikke selv var en del af. Lige dele skræmt og fascineret begyndte han at udforske appen, og der gik et år år, før han første gang mødtes med en fyr:

»For mig har det altid været forbundet med skam at være på Grindr. Jeg har altid gemt appen i mapper på min telefon, så den ikke var synlig, når man bladrede igennem startsiden. Jeg har heller ikke fortalt folk om dem, jeg hookede up med. I mine heterovennegrupper har jeg syntes, det var så ved siden af at have et seksuelt liv, der så sådan ud. I forhold til alle andre, der mødte folk til gymnasiefester og privatfester i Solrød«.

I løbet af årene har han også prøvet at blive diskrimineret for at være for feminin. Og er blevet opfordret til prostitution af primært ældre mænd, som spurgte ham, hvor meget han skulle have »for det her eller det her«.

En af de sidste gange, Hávard Magnussen mødtes med en fyr via Grindr, var i sommeren 2018. Han var ikke på Roskilde Festival som de fleste af sine venner, men sad bare i sin lejlighed. Og skrev så til en fyr på appen, »et hej måske efterfulgt af en flamme-emoji«. Fyren svarede, og de begyndte at udveksle billeder. Det begyndte ikke med at være nøgenbilleder, men blev det så.

Hávard Magnussen spurgte fyren, om han skulle komme forbi. Fik et ja og tog så af sted. Og fra da han kom ind ad døren, begyndte de at kysse. Gik ind på fyrens værelse og knaldede, hvorefter de tog et bad sammen. Snakkede lidt og drak et glas vand.

»Og så var jeg smuttet igen«, siger han. Mødet tog sammenlagt en time, og så cyklede han op til sin veninde i Lagkagehuset og drak en kop kaffe.

Sådan kunne et typisk møde foregå, fortæller Hávard Magnussen, som kun bruger Grindr i perioder. Og for tiden er appen slettet fra hans telefon:

»Det er selvfølgelig meget rart, når folk synes, man er fråderen, men jeg oplever ikke solidaritet på appen, selv om den faktisk prøver at sætte fokus på nogle af problemerne gennem reklamer. Når jeg scroller ned ad siden, ser jeg ikke et katalog over mine allierede mod et heterosexistisk patriarkat«, siger Hávard Magnussen og slår fast: