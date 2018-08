Aids-Fondet: Alt for mange minoritetspersoner oplever diskrimination fra det regnbuemiljø, de burde føle sig som en del af

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det kan være svært at føle sig inkluderet i et samfund, der primært er designet af heteroseksuelle, ciskønnede (personer, der identificerer sig med det køn, de er fød med, red.) hvide mænd, hvis man ikke selv er nogen af delene. De fleste regnbuepersoner ved, hvordan det er at blive diskrimineret. Og endnu flere ved, hvordan det er at eksistere på samfundets nåde – at blive holdt ud og kun sjældent reelt inkluderet.

Problemet med stigma og diskrimination bliver ikke mindre, når der er tale om mennesker, der tilhører mere end en minoritet på samme tid – f.eks. en homoseksuel cismand, der lever med hiv, en brun person, der er transkønnet, eller en muslimsk homoseksuel ciskvinde.

Serie: Pride På lørdag går det årlige prideoptog igennem Københavns gader. Men priden er ikke kun en fest. Det er også anledning til at sætte fokus på de fortsatte udfordringer, LGBT-befolkningen møder. Vi bringer i denne uge dagligt et indlæg om emnet.

Desværre er det en kendsgerning, at sådanne personer alt for ofte oplever stigma og diskrimination, ikke blot fra mainstreamsamfundet, men også fra det regnbuemiljø, de burde føle sig som en del af.

Ligeledes er det en kendsgerning, at følelsen af svigt og afvisning oftest virker endnu voldsommere, når diskriminationen kommer fra ’egne rækker’.

For nylig viste en undersøgelse fra England, at 33 procent LGBT-personer ikke ville swipe ’ja’, hvis de vidste, at personen i den anden ende af Tindr eller Grindr havde hiv

For nylig viste en undersøgelse fra England, at 33 procent LGBT-personer ikke ville swipe ’ja’, hvis de vidste, at personen i den anden ende af Tindr eller Grindr havde hiv. Endnu mere foruroligende viste samme undersøgelse, at en tredjedel ville være yderst betænkelig ved bare at kysse en person, der lever med hiv. Dette på trods af at mennesker, der lever med hiv og er i behandling, ikke kan smitte – et faktum, der endnu en gang er slået fast med syvtommersøm i et netop afsluttet danskledet forskningsstudium.

Jeg nægter at tro på, at det står helt så grelt til herhjemme i vores hjemlige regnbuedam. Ikke desto mindre er der ingen tvivl om, at regnbuemiljøet har et stykke vej igen, hvis vi skal leve op til den standard for inklusion, vi i årtier har kæmpet så hårdt for.

Det er en udfordring, som vi har pligt til at til at tage alvorligt. En udfordring, der først og fremmest handler om selverkendelse og -ransagelse. Derfor inviterer AIDS-Fondet under Copenhagen Pride til en debat om diskrimination i regnbuemiljøet, hvor vi tager temperaturen på inklusionen blandt minoriserede grupper i Danmark.

Vi skal altid gå forrest i kampen for inklusion. Men vi skal gøre det samlet. Vi skal ikke vise, hvordan man holdes ud – vi skal vise verden, hvordan man holder af.