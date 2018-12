YouTube sletter 8 millioner videoer med »skadeligt indhold«

»Vi bliver indimellem beskyldt for at lukke øjnene for at få klik og i sidste ende penge. Men det giver et bedre YouTube, hvis ikke der er skadeligt indhold«, lyder det fra Googles danske talsmand.

I den første af sin art redegør Google i ny gennemsigtighedsrapport for, hvor mange videoer de har fjernet fra videoplatformen YouTube mellem juli og september 2018.

Helt konkret er 7.845.400 videoer blevet slettet, fordi de var i strid med tjenestens retningslinjer.

Det drejer sig hovedsagelig om videoer, der skal narre folk, men det er også film med misbrug af børn, pornografi og videoer, der opfordrer til vold, der er fjernet.

Jesper Vangkilde, der er kommunikationschef i Google i Danmark, siger, at man ikke ønsker chikanerende eller skadeligt indhold.

»Vi bliver indimellem beskyldt for at lukke øjnene for at få klik og i sidste ende penge. Men det giver et bedre YouTube, hvis ikke der er skadeligt indhold. Det hører ikke hjemme på vores platform«, siger han.

Kritik i USA

Rapporten kommer efter det, han mener var en »berettiget kritik« i USA. Flere organisationer – blandt andet New America’s Open Technology Institute – opfordrede i maj Google til at lægge tallene frem, så man kan se, hvordan techvirksomhederne håndterer udfordringerne.

»Opgaven består i, at de her videoer bliver fanget, inden nogen mennesker overhovedet når at se dem. Vi bliver hele tiden bedre til at fange dem, men det er ikke en kamp, der slutter foreløbig«, siger Vangkilde.

Videoerne med »skadeligt indhold« opsnappes af både computer-algoritmer og et stort hold af ansatte, der manuelt monitorerer de mange kanaler, videoer og kommentarer, der hvert minut bliver uploadet til platformen. Hvert minut - hele døgnet - uploades der 400 timer indhold til platformen.