De var blandt Danmarks første influencere: Robin og Samrita lever af at spille 'Minecraft' på YouTube

Influencere findes på mange forskellige platforme og har forskellige udtryk alt efter, hvornår og hvorfor de er endt, hvor de er. Robin og Samrita lagde vidoer på YouTube lang tid før, der var noget der hed influncere og de ville blive ved, selv om de ikke fik penge for det. I dag har de dog flere millioner visninger om måneden og lever af at spille computer sammen.

Nogle kommer fra en kendis-verden, nogle går benhårdt efter det, mens andre mere eller mindre tilfældigt er blevet profitable på noget de allerede var i gang med.

Robin og Samrita eller bare ’Robinsamse’ er et kærestepar, der primært opererer på YouTube, hvor de har mere end 200.000 abonnenter.

De filmer primært sig selv, når de spiller computer sammen, men lægger også madlavningsvideoer op og mere hverdagsagtig vlogging. Men overordnet set er de, som de selv siger, »nok bare et kærestepar, der laver fjollede videoer«.

Robin begyndte at lægge videoer ud, så snart, der var noget, der hed YouTube.

»I folkeskolen oplevede jeg ikke, at andre havde samme interesse for computer, som jeg havde, så jeg tænkte, at jeg kunne lave videoer om det. Så kunne det være, at der var nogen derude, der også ville synes, det var spændende«, fortæller han.

Det er jo blevet en livsstil Samrita

Det hele var dog relativt tilfældigt, indtil han i 2012 fik overtalt sin kæreste, Samrita, til at spille ’Minecraft’ sammen med ham. Og så er de faktisk bare blevet ved med at filme det.

Deklarerer altid reklame

Virksomheder bruger influencere til at markedsføre deres produkter som aldrig før. Men alt efter hvad man gerne vil sælge skal man bruge forskellige typer af influencere.

Fælles for dem alle er, at det ifølge Forbrugerombudsmanden og flere eksperter kan være svært at skelne mellem, hvornår influencerne mener noget oprigtigt, og hvornår deres holdning er betalt af en virksomhed.

I dag tænker Robinsamse mere over, hvilke videoer de lægger op, end de gjorde for seks år siden.

»Jeg føler klart, at vi har et ansvar nu, som vi ikke havde i starten. Det hele handler jo stadig om, hvad vi selv synes er sjovt, men vi ved også godt, at der for eksempel er mange unge og børn, der følger os«, siger Samrita.

Af samme årsag har de altid været ret klare, når det gjaldt deklarering af det betalte indhold, der langsomt er blevet mere af. Og faktisk er de lidt trætte af, at der er så meget fokus på influencere og ikke på andre kendte.

»Kendte mennesker bryder hele tiden reglerne. Jeg synes, det er decideret pinligt«, siger Samrita.

»Men det er også sjovt, for vi får faktisk henvendelser fra folk, der direkte spørger, om ikke vi kan lave sponsoreret indhold med forskellige brands. Ofte fordi de gerne vil se, hvordan vi behandler de brands. Så vores seere er i hvert fald ret bevidste om, hvad der er betalt indhold, og hvad det kan bruges til«.

Ingen løn i starten

Egentlig var det slet ikke meningen, at det skulle blive en levevej. Da de begyndte, gik de begge på gymnasium og havde begge planlagt deres videre uddannelse. Da YouTube åbnede for annoncering i Danmark, havde de omkring 2 millioner visninger om måneden.

»Det kan virke som ret mange, men der fik vi ingen penge. Det var slet ikke en ting«, siger Robin, før Samrita supplerer:

»Men det var også lige meget, for dengang var det heller ikke intentionen, at det skulle blive så stort, som det blev«.

I dag er det dog deres plan at blive ved, så længe det er muligt. De synes, det er »vildt hyggeligt«.

»Det er jo blevet en livsstil. Det var det, før vi tjente penge på det, og jeg tror, vi ville fortsætte, selv om vi ikke kunne tjene penge på det«.