Krystallamper, Tal R-malerier, cocktails og liggestole: Danske biografer bliver mere og mere luksuriøse

»Og sådan er det stadig. Men det er også et mødested med forskelligt klientel. Du skal ikke besøge mange københavnske biografer for at se, at det er bestemte mennesker, der går i Grand, nogle andre, der går i Palads, og nogle tredje, der tager på Fisketorvet. Det er forskellige sociale segmenter«.

Således synes han, at de nye luksussale taler ind i den gamle forståelse af biograferne, der i 1920’erne begyndte at kalde sig selv for biografteatre for at gøre det til noget socialt acceptabelt for det bedre borgerskab.

»Cinemaxx forsøgte lidt det samme, da de åbnede på Fisketorvet. Men de har jo droppet det. Deres sale er gode, så jeg vælger også ofte at gå derhen, selv om gulvet måske klistrer lidt nu, men de nedgraderede ret hurtigt alt andet end salene. Det var simpelthen for dyrt. Men den ligger selvfølgelig også et andet sted end ved Hellerups nye prominente shoppingcenter og det nye Experimentarium«, siger Lauridsen.

Ser du det så blot som et middel til at hæve billetpriserne?

»Det ved jeg ikke, men biograferne mangler i hvert fald ikke publikum«.

Mere end middelmådigt

Formanden for Danske Biografer, Kim Pedersen, forsikrer dog, at prisen på en biografbillet ikke har ændret sig synderligt.

»Når jeg følger udviklingen i billetpriserne efter finanskrisen for eksempel, flader den gennemsnitlige billetpris ud og falder endda lidt et enkelt år. Så biograferne holder et vågent øje med det almindelige marked og konkurrencesituationen«, siger han.

I Hellerup koster en billet i det nye MovieHouse 120 kroner for en almindelig visning. Det vil Michael Obel gerne selv give for et besøg i de røde biografsæder, der alle kan lægges helt ned og kommer med et tæppe og en håndsyet pude, der matcher.

»Jeg har selv boet her i Hellerup i 30 år. Og jeg har altid ærgret mig over, at der ikke var en biograf her. Og det er ikke, fordi der er noget i vejen med de andre biografer, men det er ulogisk, at der bor 135.000 mennesker her omkring, der ikke har nogen biograf«, siger han.

Når det store fortæppe i rødt velour går til side, og lyset sænker sig i salene, kan man i øvrigt nyde et glas kølig hvidvin, økologiske cocktails eller noget glutenfri slik. Parkering behøver man heller ikke at tænke på. Der står en mand klar til at parkere din bil, når du ruller op foran indgangen til biografen.