Fra »dræbende kedelig« til »stærkt seværdig«: David Lynch-æstetisk Hollywoodfilm splitter anmelderne

David Robert Mitchells film ’ Under the Silver Lake’ splitter anmelderne. Mens nogle finder den banal og kedelig, synes andre, at der er noget dragende og fascinerende over den.

Er ’Under the Silver Lake’ »dræbende kedelig« eller »underholdende, irriterende og stærkt seværdig«? Det er anmelderne uenige om, når det kommer til David Robert Mitchells tredje film, som havde havde premiere 3. januar.

Filmen udkommer efter instruktørens mere anmelderroste og noget utraditionelle gyser ’It Follows’ fra 2015. Men denne gang deler David Robert Mitchell vandene. Er ’Under the Silver Lake’ gal eller genial?

Spørger man B.T.s anmelder Thomas Brunstrøm, kunne han ikke svare meget klarere, end han gør med sin 1-stjernede anmeldelse:

»David Robert Mitchell blev i 2015 hyldet for gyseren ’It Follows’, og nu har han åbenbart fået totalt frie hænder. Det skulle han ikke have haft. Hvor ’It Follows’ ikke var genial, var den i det mindste baseret på en stram idé – her har Mitchell tilsyneladende bare hældt alle tanker fra sit hoved direkte og ufiltreret ned i håbløst rodet manuskript«, skriver han og fortsætter ikke mindre negativt:

Mens ’ Under the Silver Lake’ bestemt er stemningsfuld, er de 139 spilleminutter grundlæggende kun marginalt mere spændende end at pille i egen afføring Thomas Brunstrøm, anmelder, B.T.

»Det er som et ulideligt studentikost forsøg på at efterligne David Lynch, og mens ’Under the Silver Lake’ bestemt er stemningsfuld, er de 139 spilleminutter grundlæggende kun marginalt mere spændende end at pille i egen afføring«.

Politikens egen anmelder Joakim Grundahl er ikke meget mere begejstret for David Roberts Mitchells forsøg på at kreere en neo-noir-film lig de helt store klassikere af genrens sværvægtere. Joakim Grundahl giver filmen 2 hjerter og begrunder det med, at filmen »virker som en montage af trailers, der varer to timer og tyve minutter«.

»Den føles som en filmstuderendes præmature forsøg på at kopiere David Lynchs ’Mulholland Drive’ ved hjælp af filmcitater og noir-referencer, som hans medstuderende vil konkurrere i at genkende«, skriver Politikens anmelder og konkluderer at »’Under the Silver Lake’ er så fikseret på at være mærkelig, at den bliver banal. Og dræbende kedelig«.

Imponerende billeder og musik

En mere positiv modtagelse får ’Under the Silver Lake’ af Berlingskes anmelder Stephanie Caruana.

Berlingske-anmelderen kalder filmen et »smukt og sælsomt syretrip i L.A« – noget, der fortjener 4 stjerner. Især billeder og musik imponerer hende, og de to ting alene er grund nok til at se filmen.

»Filmen kunne snildt være skåret skarpere, og nogle af vildsporene fører ikke så interessante steder hen, at det gør noget. Men selv når filmen farer vild, opstår øjeblikke af skønhed, der må have været for svære at kvæle, når først de var født«, skriver Stephanie Caruana.

»’Under the Silver Lake’ bliver hængende. Som billig parfume i lagnerne efter en nat, hvor alt gik formidabelt i hegnet, og hvor underlige ting dukker op i krop og sind, længe efter sengetøjet er vasket«, lyder det videre i anmeldelsen.

Filmmagasinet Ekko smider ligesom Berlingske 4 stjerner efter ’Under the Silver Lake’. Som flere andre anmeldere vurderer Filmmagasinets anmelder Flemming Kaspersen, at Mitchells nyeste film udgør »et skift for instruktøren«: