»Hvorfor skal jeg pakke mig ind?«: Danske bøger har givet undertrykte muslimske kvinder mod til at gøre oprør

Allerede som barn i Irak undrede den nu 33-årige Ghada Hillawi sig over forskelsbehandling og undertrykkelse i familierne omkring sig. Der herskede en uantastet forskel på pigers og drenges privilegier, bemærkede den lille pige, som i dag bor i Danmark.

Men 30. november 2017 skete der noget, der skulle ændre hendes og andre kvinders liv: Ind på den litterære scene sprang en ung, kvindelig forfatter med en roman, der med forfatteren Sara Omars egne ord kunne koste hende livet: ’Dødevaskeren’ beskrev en uhyrlig undertrykkelse i strengt muslimske praktiserende miljøer, og med sine usminkede beskrivelser af vold og tvang i familierne væltede Sara Omar presse, sociale medier og offentlighed.

Hun blev de kulturelt og religiøst undertrykte, hidtil tavse kvinders stemme. I løbet af den første måned blev bogen og budskabet om, at nok er nok, solgt i 50.000 eksemplarer. Og nu fortæller Ghada Hillawi og en række andre af Sara Omars læsere, at romanen har fået dem til at tage et opgør med traditioner og tvang.

»Den bog gav mig et skub«, siger Ghada Hillawi, som er en af de kvinder, Politiken har talt med.

Litteraturen sætter opgør i gang

For nogle har romanen været dråben, der fik dem til at flygte fra deres familier. For Ghada Hillawi gav romanen det mod, der skulle til, for at hun kunne tage et opgør med sin mor:

»Romanen gjorde, at jeg kunne konfrontere min mor med spørgsmålet: Hvorfor skal jeg pakke mig ind, for at en eller anden mand kan få et trofæ, mens han både fester og har kærester?«.

På danske krisecentre har man bemærket, hvordan romaner og debatoplæg har fået kvinder til at tage det opgør, de måske længe har drømt om: »Der ligger næsten altid en skriftlig kilde bag, når en kvinde henvender sig på Danner«, siger direktør på krisecentret Lisbeth Jessen.

Det er især den medarbejder, der i over 20 år har taget sig af centrets kvinder fra mellemøstlige og strengt religiøse miljøer, som har set tendensen, fortæller direktøren. Medarbejderen har fortalt Lisbeth Jessen, at kvinderne »næsten altid lige har læst eller hørt om en roman«, som har givet dem det sidste skub. Det gælder ikke specielt Sara Omars roman, men på Danner venter Lisbeth Jessen, at »Sara Omars meget vigtige roman« i de kommende år vil spille en stadig større rolle.

Også på Randers Krisecenter har medarbejderne og ledelsen lagt mærke til, at litteratur er med til at »sætte en bevægelse i gang«, fortæller centerleder Hanne Rugholm, som nævner Geeti Amiris selvbiografi, ’Glansbilleder’, Elmas Berkes roman ’Tavshedens pris’ og senest Sara Omars ’Dødevaskeren’.

»Bøgerne gør, at kvinderne får en fortælling at tale ud fra uden at skulle tale om sig selv. Når kvinderne kommer her, har de taget stilling, men mens de går med de svære overvejelser om at forlade familien, har romanerne en kæmpe betydning«, siger Hanne Rugholm.