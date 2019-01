Typografimuseum gør 200 års skrifttyper tilgængelige for folk over hele verden

Der er godt nyt til folk med særlig kærlighed til pæne bogstaver.

Det amerikanske museum Letterform Archive har digitaliseret 200 års typografi og gjort det tilgængeligt online.

Indtil videre er 1.000 forskellige artefakter digitaliseret og gjort tilgængelige i en betaversion, men når arkivet for alvor åbner senere på året, bliver det med 3.000 forskellige typografirelaterede effekter, skriver kunstmagasinet Hyperallergic.

I museets samling er alt fra oldgammel kalligrafi til Pixar-film, reklamer, kagedåser, tøj, og hvad der eller findes med særlig typografi på.

Indtil nu er dækker det digitale arkiv primært værker fra de seneste 200 år, men museet ligger inde med flere tusind år gammel typografi, som på sigt også skal digitaliseres.

Ifølge Letterform er arkivet skabt med særligt henblik på grafiske designere og layoutere og tænkt som et inspirations- og researchredskab til folk, der arbejder professionelt med området. Derfor bliver arkivet heller ikke gratis, men kommer til at kræve medlemskab – et medlemskab, der ifølge Hyperallergic skal medvirke til at udvide nonprofitmuseets samling.

Billedet i toppen er, hvis nogen skulle være i tvivl, fra 1960’erne. Mere præcist 1966. Det er en koncertplakat for bandet The 13th Floor Elevators, der, surprise, surprise, spillede syrerock.

Her er nogle få eksempler fra arkivet.