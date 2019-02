Succes i det skjulte: Virtual reality holdes i live af porno, Kina og den danske sundhedssektor

Naja Lopez er 9 år gammel og sidder grædende på en stol på en af de mange gange på Rigshospitalet. Hendes mor og far prøver roligt at få hende til at slappe af, men tanken om, at hun om lidt skal have taget den første blodprøve i sit liv, gør hende bange.

Hun har derfor også lidt svært ved at fokusere på smertesygeplejersken Gitte Aagaard, der kommer hen til hende med et par store sorte VR-briller i hånden.

»Er det dig, der skal ind og have taget en blodprøve?«, spørger hun.

Naja Lopez nikker forsigtigt, mens hun grædende hiver efter vejret. Gitte Aagaard forklarer, at de har fået noget nyt til at hjælpe børn, der skal stikkes, og spørger, om Naja kunne tænke sig at prøve.

Da de kommer ind på stuen, hvor blodprøven skal tages, får Naja VR-headsettet på og en lille controller i den ene hånd. Med et forvandles stuen til et stort blåt hav, og Naja sidder i en lille robåd med en spand fisk foran sig.

»Hvad kan du se?«, spørger smertesygeplejersken.

»Måger«, svarer Naja, der begynder at trykke på den lille controller og skyder de første nærgående havfugle ned med røde vandballoner. Tårerne er holdt op med at løbe ned ad hendes kinder.

»Hvor mange skyder du?«.

»13. Wow, jeg kan ikke nå at skyde dem alle. De spiser fiskene«, griner Naja, før hun tager en dyb indånding. Hendes vejrtrækning er rolig igen.

Imens har en anden sygeplejerske forsigtigt taget Najas anden arm, smøget ærmet op, duppet med bedøvende creme og sidder klar med nålen.

»Nu kommer der lige et stik, Naja«, siger Gitte Aagaard så.

Blot en modedille?

For tre år siden besluttede man sig på Rigshospitalet for, at man ikke længere vil holde børnene fast, når de skal undersøges eller have taget prøver. 25 procent af alle voksne har i dag nåleskræk, og ifølge Gitte Aagaard kan det næsten altid spores til situationer i folks barndom, hvor de er blevet holdt fast med magt hos lægen eller tandlægen. Man er derfor begyndt at distrahere børnene med lege og historier i stedet for.

Det nyeste tiltag er, at børnene spiller et virtual reality-spil, der er specielt udviklet til formålet.

Bag spillet står den danske virksomhed Khora Virtual Reality, der er førende herhjemme i at udvikle VR-software til forskellige formål. Khora samarbejder også med psykiatrien i Region Hovedstaden, de har samarbejdet med kunstneren Pejk Malinovski om kunstværket ’The Room’, og de laver undervisningsspil, der for eksempel bruges i fysikundervisning.

Nu kan en eller anden tilfældig erhvervsskole i Jylland lave simulationstræning, der giver mening. Før var det kun jagerpiloter, der havde råd Simon Lajboschitz, direktør i Khora

Simon Lajboschitz, der er direktør i Khora, mener, at VR har en magisk evne til at snyde sanserne.

»Det er lidt som i film som ’The Matrix’ eller ’Inception’. Man flytter sin hjerne over i et fiktivt digitalt rum. Og her kan man nogle ting, man ikke kan i den virkelige verden. Det skaber nye muligheder. Simulationstræning har for eksempel været kendt meget længe, men har været meget dyrt. Nu kan en eller anden tilfældig erhvervsskole i Jylland lave simulationstræning, der giver mening. Før var det kun jagerpiloter, der havde råd. Men hvad ville det betyde i folkeskolen for eksempel? Det er læring gennem oplevelse, og det er der et kæmpe potentiale i«, fortæller han.

Hver gang man tager et par VR-briller på, er man dér, siger han.

»Det er et redskab, der trækker folk ind i det nu, de oplever i brillerne, og fastholder deres fokus der«, siger han.

Blandt andet derfor har man skræddersyet et spil til børn, der helst vil være alle andre steder end på et hospital, hvor en sygeplejerske skal til at stikke en nål i armen på dem.

Og det er her, vi er med virtual reality i dag.

Upraktiske briller

Det er ikke en branche, der er blevet mindre, siden den amerikanske virksomhed Occulus i 2012 annoncerede, at man ville sende den første seriøse VR-brille i nyere tid på markedet. Da den i 2016 endelig kom, var den først og fremmest tiltænkt spilindustrien. Samme år kom også Sony med sine virtual reality-briller til PlayStation 4, og Occulus havde allerede året før smidt en mobilversion på markedet i samarbejde med Samsung.

Men her to år efter er det stadig de færreste, der har købt et VR-headset til privaten. Med 3 millioner solgte PlayStation VR-briller til mere end 90 millioner solgte PlayStation 4-konsoller og med Facebooks annoncering af, at der ikke foreløbig kommer en direkte efterfølger til flagskibsmodellen Rift, er det nærliggende at spørge, om det blot var en modedille, som da VR kom frem i 1970’erne og i 90’ernes spillehaller fik en mindre genoplivning af Sega og Nintendo.

En amerikansk undersøgelse viser, at 47 procent af de amerikanske, britiske og canadiske forbrugere slet ikke overvejer at købe et VR-headset. Halvdelen af dem svarer yderligere, at de ganske enkelt ikke ved, hvad de skal bruge det til.

Men måske er VR bare ikke så klar til at komme hjem i folks stuer, som hypen og ikke mindst Sony ellers lagde op til?

Flere synes, at mange af de VR-briller, der findes, er ukomfortable, de har alle masser af ledninger, og generelt kræver det relativt meget plads at bruge dem. Derfor skal man også kigge andre steder hen end i folks stuer for at se, hvor VR er nået til i dag.

Stort undervisningspotentiale

Guido Makransky er lektor på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Han forsker i fordybende læring – herunder hvorfor, hvornår og hvordan VR virker i forhold til læring.

Og i modsætning til i den synlige spilindustri sker der virkelig meget inden for dette område, fortæller han.

»Når man kommer over den første hype, hvor teknologien er spændende, er det nødt til at udmønte sig i noget mere meningsfyldt. Politisk er der lige nu fokus på at få unge mennesker til at interessere sig for naturvidenskab. Derfor bruger vi meget tid på at kigge på VR-læring i forhold til det. For VR kan skabe en helt anden form for oplevelseslæring. Du kan for eksempel vise klimaforandringer, du kan komme ud i rummet, eller du kan komme ind i en celle. Det er en alternativ læringsmetode, der virker virkelig godt«, forklarer han.

I udlandet er der flere universiteter, for eksempel Arizona State University, hvor man allerede i dag kan tage en bachelor i biologi udelukkende i virtual reality.

»Så der sker meget på området. Der er stadig barrierer i forhold til at komme ud i folkeskolen for eksempel. Men det kommer mere og mere på universiteterne, hvor de bruger det i stedet for eller til at supplere rigtige laboratorier«.