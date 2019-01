Sex, tvang og kultdyrkelse i kontroversiel dokumentar om R. Kelly: Ja, han er et dumt svin, som man bramfrit vil sige på bodegaen

Der er trafik ved håndvasken i den amerikanske musikbranche for tiden.

Dokumentarserie









Suviving R. Kelly. Dokumentarserie i 6 afsnit. Intr.: Dream Hampton. Lifetime.

Fra det øjeblik, tv-kanalen Lifetime sendte det første afsnit af dokumentaren ’Surviving R. Kelly’, hvor en lang række kvinder står frem med deres voldsomme historier om R. Kellys seksuelle adfærd, begyndte chokbølgerne at forplante sig til musikindustrien.

Da det sidste afsnit var gået over skærmen i USA for et par uger siden, gik Lady Gaga ud for at undskylde for sin 2014-duet med R. Kelly ’Do What U Want’ med ordene:

»Jeg står bag de kvinder 1.000 procent, tror på dem, ved, at de lider, og føler virkelig, at deres stemmer skal høres og tages alvorligt. De beskyldninger, jeg hører mod R. Kelly, er helt igennem forfærdelige og kan ikke forsvares«.

Hvorefter Lady Gaga fik sangen fjernet fra streamingtjenester som Spotify og hos iTunes. Det samme gjorde Chance the Rapper. Han fjernede R. Kelly-samarbejdet ’Somewhere in Paradise’ og kaldte den »en fejl«.

Også franske Phoenix har været ude at lægge afstand til deres Coachella-optræden med R. Kelly i 2014 og hans remix af deres sang ’Trying to Be Cool’. Og for blot et par dage siden slettede canadiske Céline Dion R. Kelly-sangen og hendes store 1998-hit ’I’m Your Angel’ fra alle hendes albums på streamingtjenesterne.

Andre popstjerner som Post Malone og Christina Aguilera har været ude at støtte alle, der fjerner R. Kelly-musik fra offentligheden.

Blå bog R. Kelly Amerikansk r’n’b-sanger. Født 1967 som Robert Kelly. Brød igennem som superstjerne i 1993 med albummet ’12Play’. Han har udgivet 12 album og solgt over 75 millioner plader. R. Kelly har skrevet sange for Michael Jackson, produceret for Aaliyah og arbejdet sammen med Jay-Z, Céline Dion, Janet Jackson og mange flere. Har gennem sin karriere været involveret i flere sager om dårlig opførsel og seksuelt misbrug af unge piger.

Men når man har set ’Surviving R. Kelly’, sidder man faktisk tilbage med en undren over, at der ikke er flere, der har brug for at tage afstand eller i det mindste at forholde sig til de ting, de har lavet sammen med R. Kelly. Og det er stadig ret mange.

For R. Kelly er ikke en parentes i musikhistorien. Han har solgt over 75 millioner album og står som en af de største afroamerikanske stemmer i de sidste tre årtier. Som sanger og sangskriver.

Sangene ’I Believe I Can Fly’ og ’Ingnition (Remix)’ står på lister over de bedste nogensinde hos musikmagasiner som Rolling Stone og Pitchfork. Magasinet Billboard har placeret ham over navne som Sam Cooke og Beyoncé på ranglisten over historiens største r’n’b-sangere.

Stilheden fra folk som Jay-Z, Usher, Justin Bieber og R. Kellys pladeselskab RCA er larmende i lyset af de beskyldninger, der nu er samlet i dokumentarseriens seks kapitler.

Fredag skrev magasinet Billboard, at kilder i RCA bekræftede, at de ikke længere ville udgive ny R. Kelly-musik. Der har dog ingen officiel udmelding været.

Hvis bare halvdelen af dem er sande (og en del tyder på, at de fleste faktisk er det), står R. Kelly tilbage som en fysisk grænseoverskridende og modbydelig manipulator af teenagepiger og unge kvinder, som musikindustrien bevidst eller ubevidst har holdt hånden over. For at beholde en af de største kommercielle succeser i r’n’b og moderne pop.

Det kan godt være, at sangene er fantastiske, men ud fra det billede, der nu tegner sig af ham gennem hele karrieren, er R. Kelly et dumt svin. Som man bramfrit vil sige på bodegaen.

Det begyndte, da Aaliyah var 12 år...

Det er over 25 år siden, at R. Kelly for første gang blev konfronteret med beskyldninger om seksuelle forhold til mindreårige, og instruktøren bag ’Surviving R. Kelly’, Dream Hampton, går kronologisk til værk. Beretning for beretning. Og der er foruroligende mange.

I de to første afsnit hører vi indledningsvist om R. Kellys opvækst i 1970’ernes Chicago og hans to ægteskaber i 1990’erne.

Hjemmet er fattigt, og trøsten findes i kirken. Det første sted bliver rammen for et seksuelt misbrug af R. Kelly selv som dreng, mens det andet bliver stedet, han udvikler sig som et musikalsk vidunderbarn.

Den psykologiske profil af R. Kelly som et misbrugt barn, der som voksen vil have ekstrem kontrol over verden og selv ender som misbruger af børn, bliver udbygget i detaljer gennem vidneudsagn fra en lang række kvinder, der har været udsat for R. Kellys mentale eller fysiske overgreb. Samt folk fra Kellys inderkreds: en tidligere tourmanager, en producer, Kellys to brødre og ikke mindst ekskonen Andrea Kelly. Fortællingerne er skræmmende ens.

Allerede på vej til at blive en af 1990’ernes største popstjerner begynder R. Kelly angiveligt at samle meget unge piger omkring sig. En af dem er det unge sangtalent Aaliyah. Hun er 12 år, da hun bliver introduceret for R. Kelly i 1991.

Efter at Kelly har erobret titlen som kongen af r’n’b med 1993-albummet ’12Play’ og hyperseksuelle hitsingler som ’Bump’n’Grind’ og ’Your Body’s Callin’, er han året efter sangskriver og produceren bag Aaliyahs millionsælgende debut med den i dag provokerende titel: ’Age Ain’t Nothing But a Number’. For han er mere end bare en mentor for r’n’b-stjernen, der dør i et flystyrt i 2001.

Ifølge en anden af de unge piger fra dengang, Jovante Cunningham, indleder R. Kelly et seksuelt forhold til Aaliyah, da hun er 14 år, og hans tidligere tourmanager, Demetrius Smith bekræfter, at Kelly gifter sig med Aaliyah, da hun er 15 år. De skriver, at hun er tre år ældre på bryllupspapirerne. Det er i 1994; han er 27.

»Han har ødelagt så mange mennesker. Mennesker, der elskede og beundrede ham«, siger Jovante Cunningham, mens tårerne striber hendes kinder.

Gråd og vrede går igen gennem hele ’Surviving R. Kelly’. Sammen med den selvransagende bemærkning:

»Vi var så naive«.

Giftermålet med Aaliyha blev annulleret efter to måneder, juridiske aftaler om tavshed blev indgået, og i dag vil hverken Aaliyahs familie eller R. Kelly-lejeren udtale sig om sagen.

Sex, tvang og videobånd

I 1996 gifter R. Kelly sig igen. Denne gang med en af sine dansere, Andrea Lee, i dag Andrea Kelly. Det sker samtidig med, at det første af flere sagsanlæg mod R. Kelly dukker op. Tiffany Hawkins anklager ham for seksuel misbrug af mindreårige. De fleste søgsmål bliver lukket med forlig uden for retssalen.

Andrea Lee vil derimod ikke tie stille længere. Hun fortæller om et ægteskab, der udvikler sig til et helvede af sygelig kontrol, lejlighedsvis vold og et finmasket net af løgne og regler. Indtil hun flygter fra R. Kelly med deres tre børn mere end ti år senere. De bliver skilt i 2009.

I afsnit 3 og 4 dykker Dream Hampton ned i forløbet omkring det sexvideobånd, der bliver sendt anonymt til journalisten Jim DeRogatis på avisen The Chicago Sun-Times i 2001. Det såkaldte pee tape, der angiveligt viser R. Kelly sammen med en 14-årige pige, der blandt andet bliver urineret på.

Det fører i 2002 til anholdelse og retssagen, hvor R. Kelly under stor mediebevågenhed står anklaget for 21 tilfælde af børnepornografi. Efter flere års forhalinger af sagen ender den med en for mange overraskende frifindelse af R. Kelly i 2008. Juryen tror ikke på vidnerne, og de er ikke sikre på, at det er R. Kelly på videobåndet.

I ’Surviving R. Kelly’ siger forfatteren Touré med himmelfaldne hænder i vejret:

»Hans navn bliver råbt på båndet! Hvordan kan man ikke tro, at det er ham?«.

I samme periode bliver der fundet 12 andre sexfilm med tilsyneladende mindreårige piger hos R. Kelly, men da politiet ikke havde ransagningskendelsen i orden, frafaldes sagen.