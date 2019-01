Et par billige grin og sørgmuntre stævnemøder

Pia Konstantin Berg har ikke gjort det let for sig selv. I romanen ’Halvvejs rundt om søen’ har hun valgt at henlægge handlingen til begyndelsen af 00’erne og splittet fortællingen ud på 5 skiftende fortællerstemmer, som synger i kor – ofte endda i de samme scener.

Boganmeldelse









Pia Konstantin Berg: Halvvejs rundt om søen. Byens Forlag, 296 sider, 299 kroner



Hvad tidsforskydningen angår, er jeg ikke sikker på, at den giver noget til romanen ud over billige grin og retro-kulør. Det er skægt at mindes natlige byture på »dødsruten gennem Gothersgade« og Barry Manilow på jukeboksen på Hong Kong, ligesom det på papiret kan føles stærkt at have 11. september som dramatisk bagscene, men det bliver egentlig ikke brugt til ret meget af Pia Konstantin Berg, og så er det heller ikke sjovere.

Derimod tilføjer de varierende fortællerstemmer en uventet rigdom og alsidighed til en ellers ret hverdagstriviel historie, så den bliver rørende og nuanceret. Det er det greb, der løfter romanen fra banalitet til god historiefortælling.

Man bliver trods alt rørt

Romanen tager sit udspring i en dramatisk aften: Det er nytårsaften år 2000, og Christian og Helle beslutter sig for at blive skilt.

De har haft nogle svære år – hun har været syg, han har været fraværende – og deres ægteskab er slidt ned. De er enige om at tage tingene i ro og mag og forblive gode venner, men så pludselig går tiden, og det er, som om de glemmer den drastiske beslutning og driver retningsløst rundt i et forhold, der duver ubeslutsomt frem og tilbage mellem engagement og ligegyldighed.

Indtil teenagedatteren Line begynder at mistrives i skolen, og bekymringerne vokser – samtidig med at Lines nye dansklærer, Katrine, frigiver en længe skjult seksuel energi i Christian.

Katrine har også en fortællerstemme i romanen, og selv om hun som udgangspunkt melder, at hun hellere ville »spiddes af en sværdfisk end bytte sit liv for søsterens familieidyl i provinsen«, er der alligevel noget ved den rolige familiefar, der trækker i hende.

Selv om man forstår, at flirten med chefen falder på et tørt sted og tilbyder lidt »spænding oven på kemohelvedet«, bliver det aldrig interessant som selvstændig fortælling

Det er netop forholdet mellem Christian og Katrine – og teenageren Line, der står mellem dem – der er det mest vellykkede ved romanen. Det lidt farefulde, forbudte forhold, der begynder med tilfældige møder i kiosken, udvikler sig snart til planlagt tilfældige møder på bænken ’halvvejs rundt om søen’, der fungerer som ventil for dem begge.

Han mærker en fornyet energi og livsglæde ved de uforpligtende møder med den noget yngre kvinde, mens hun øjner en udvej fra singlelivets datingmareridt, og de forenes desuden af deres omsorg for og kærlighed til Line.

Omvendt er de kapitler, der fortælles af Helle, mindre interessante; selv om man forstår, at flirten med chefen falder på et tørt sted og tilbyder lidt »spænding oven på kemohelvedet«, bliver det aldrig interessant som selvstændig fortælling.

Og sønnen Martins små indskud i historien er rene regibemærkninger – påmindelser om, at børnene er gidsler i de voksnes intriger.

Men Christians kamp for at finde balancen mellem rollerne som familiefar, ægtemand og attråværdig mand er beskrevet med så mange gode nuancer, at man lever sig følelsesmæssigt ind i hans dilemma.

Det er ikke nogen stor fortælling, og den er mildt sagt fortalt før, men når det fungerer, bliver man rørt og har lyst til at læse videre.