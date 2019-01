Minister vil have ryddet op på Forfatterskolen

Kulturminister Mette Bock (LA) vil have styr på Forfatterskolen, der har været ramt af uro og udskiftninger på rektorposten de seneste år.

»Jeg ser frem til at høre, hvordan Forfatterskolen har tænkt sig at få skabt stabile rammer om skolen«, lyder det fra ministeren, efter at skolen onsdag fremlagde en undersøgelse, der var fyldt med indberetninger om chikane af elever på skolen.

Skolen hører under Kulturministeriet, og medlemmer af bestyrelsen og den konstituerede rektor, Ursula Andkjær Olsen, skal i næste uge til møde med Mette Bock om problemerne.

Det har ikke været muligt for Politiken at få lov at interviewe ministeren om sagen, men i en skriftlig kommentar står der:

»Krænkende adfærd er fuldstændig uacceptabelt. Det er fornuftigt, at Forfatterskolen nu er gået i gang med at belyse problemets omfang og har et mere konkret grundlag at bygge på i sit videre arbejde med at skabe ordentlige rammer for uddannelsen«.

Flere klager over dårlig ledelse

Skolen offentliggjorde onsdag resultaterne af en undersøgelse, hvor man anonymt kunne skrive ind, hvis man havde viden om episoder, hvor nuværende eller tidligere ansatte havde opført sig uacceptabelt eller krænkende.

Whistleblowerordningen modtog 43 henvendelser. I 27 af dem var det en af skolens rektorer, der blev anklaget for at have opført sig forkert. I alt blev 11 nuværende eller tidligere ansatte beskyldt for at have optrådt truende, chikanerende, krænkende eller grænseoverskridende i perioden fra 1989 til 2018.

Undersøgelsen blev sat i gang, efter at Forfatterskolens bestyrelse i oktober sidste år modtog et brev fra 55 forfattere, der opfordrede skolen til at lave en uvildig undersøgelse af rygter om sexchikane eller upassende opførsel.

De seneste år har Forfatterskolen trukket en del overskrifter på grund af dårlig ledelse og personalets grænseoverskridende adfærd.

I 2015 valgte Pablo Llambías at forlade sin stilling som rektor efter en sag om sexchikane mod en elev. Han blev afløst af Jeppe Brixvold, som i oktober sidste år blev afskediget af skolens bestyrelse; det skete for at »skabe ro og for at arbejde for den rette ånd og kultur«, som der stod i pressemeddelelsen.

Tidligere på året havde bestyrelsen givet rektoren en advarsel for at have brudt skolens regler for alkohol og rusmidler. Ved samme møde havde Jeppe Brixvold også fået kritik for, at han havde undladt at informere bestyrelsen om en sag, hvor en lærer havde udsat en elev fra den svenske forfatterskole for et voldsomt verbalt overfald.

Med undersøgelsen i hånden konkluderede skolens nuværende bestyrelse, at der gennem skolens levetid er blevet set igennem fingre med grænseoverskridende adfærd.

Bestyrelsesformanden varsler nu forandringer, når det handler om den daglige ledelse af skolen. I den kommende tid skal bestyrelsen diskutere resultatet af whistleblowerundersøgelsen og mulighederne for at drive skolen på en ny måde.