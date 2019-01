11 personer beskyldes for grænseoverskridende adfærd på Forfatterskolen

Forfatterskolen har gennem en længere årrække accepteret en krænkende kultur, og det skal der nu ryddes op i. Det er konklusionen fra skolens bestyrelse, der har modtaget resultatet af en whistleblower-undersøgelse, der skal vise, om der er foregået chikane eller krænkelser af skolens elever.

Undersøgelsen blev sat i gang 26. oktober og løb frem til 15. december. Her kunne man anonymt skrive til en postkasse bestyret af advokatfirmaet Sirius. Nu fremlægger Forfatterskolens bestyrelse resultatet af undersøgelsen.

Skolen modtog 43 indberetninger om personer, der har haft tilknytning til Forfatterskolen i perioden 1989 til 2018, og hele 27 af disse indberetninger vedrører personer, der har haft en ledelsesfunktion.

»Størstedelen af indberetningerne vedrører mere end én person og mere end én isoleret hændelse. Indberetningerne vedrører i alt 11 personer«, skriver bestyrelsen i en pressemeddelelse, der fortsætter:

»Undersøgelsens resultater bidrager til bestyrelsens samlede billede af en kultur på Forfatterskolen, der historisk har set gennem fingre med grænseoverskridende adfærd, og den understøtter de forandringer i skolens ledelse og kultur, som bestyrelsen igangsatte med ændrede adfærdsregler i 2017«.

Bestyrelsen skriver samtidig, at undersøgelsen vil »fungere som et vigtigt redskab i den kulturændring, som bestyrelsen er i færd med at implementere«.

Skolen har de seneste år måtte sige farvel til to rektorer: I 2015 gik Pablo Llambias af, efter at han havde udsat en elev for sexchikane, og i efteråret 2018 afskedigede man Jeppe Brixvold, fordi skolens bestyrelse vurderede, at han ikke var den rette til at skabe ro om skolen.

Brev fra 55 forfattere

Undersøgelsen og fyringen af Jeppe Brixvold blev udløst, da skolens bestyrelse 17. oktober sidste år modtog et brev fra 55 forfattere, mange af dem tidligere elever på skolen. Forfatterne opfordrede bestyrelsen til at sætte gang i en uvildig undersøgelse, og skrev blandt andet:

»Forhåbentlig foregår der ikke hverken sexchikane eller upassende opførsel på Forfatterskolen nu, men hvis der tidligere er foregået upassende opførsel mener vi, at der skal ryddes op i det, hvis Forfatterskolen også for fremtiden skal bevare sit gode navn og rygte«.

Ni dage efter brevet landede hos bestyrelsesformand Bodil Marie Stavning Thomsen, satte hun sit navn under en pressemeddelelse, hvor der stod, at der nu blev etableret en whistleblowerundersøgelse, og at bestyrelsen havde valgt at afskedige rektor Jeppe Brixvold. Han er ikke nævnt i brevet, men fyringen skete »for at skabe ro og for at arbejde for den rette ånd og kultur«, stod der i pressemeddelelsen fra 26. oktober.

I ugerne efter fyringen diskuterede bestyrelsen og Brixvold sagen gennem medierne. Han har gennem hele forløbet fastholdt, at han ikke har krænket nogen og blev ofret af en bestyrelse, der gik i panik, da de modtog brevet fra de 55 forfattere.

Bodil Marie Stavning Thomsen har sagt, at brevet spillede en rolle, men at Jeppe Brixvold også blev fyret, fordi bestyrelsen ikke var tilfreds med hans ledelse af skolen, og at det var det »samlede billede«, der kostede ham jobbet.

Siden kom det frem, at rektoren i maj 2018 fik en advarsel af bestyrelsen for at have brudt skolens regler for alkohol- og rusmidler ved en fest på skolen i 2017.

Ved samme bestyrelsesmøde fik Jeppe Brixvold ifølge Politikens oplysninger en påtale for et andet forløb, der har fyldt meget i bestyrelsen vurdering af hans arbejde.