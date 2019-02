Foto: Finn Frandsen »Du er en midaldrende key account manager iført dit livs første heldragt i lycra. Og du skal fandeme bare forbi folket på cykelstien«. Sådan lød et af mange opdrag til Ena Spottag, da billederne til denne artikel skulle tages.

Fra 9.februar kan hun opleves på Edison i Rune David Grues iscenesættelse af den tyske filosof og pessimist Arthur Schopenhauers manuskript ’Kunsten at være lykkelig’, som er en slags selvhjælpsbog, der oplister en række leveregler for, hvordan livet kan gøres så tåleligt som muligt. Ifølge Schopenhauer er et lykkeligt liv kun lig med at leve mindst muligt ulykkeligt. Urealistiske drømmerier er tidsspild. Man skal kende sine begrænsninger. Lykken opnås bedst ved at acceptere, at livet ikke er mere end bare det at leve.

»Jeg synes, det er en forestilling, som taler meget ned i vores tid. Min rolle har f.eks. en lang misundelsesmonolog om Instagram. Vi befinder os jo i en tid, hvor man hele tiden viser, hvor godt det går, og hvor vi får skabt en uopnåelig stræben efter lykke, fordi vi ikke er ærlige og skaber nogle drømmebilleder, som er sindssygt urealistiske«, begynder Spottag.

»Jeg er stoppet med at følge folk på Instagram, fordi deres liv ligger for tæt op ad den drøm, som er idealet, men som ligger alt for langt fra mit liv. Det skal se lækkert ud med lækre kvalitetsting, men hvis jeg skulle tage ærlige billeder af mit liv, bor jeg jo lidt ligesom Kylling fra ’Bamse og Kylling’ – med nogle underbukser i det ene hjørne og en actionfigur i det andet. Min søster har også sagt, at man ser så mange kvinder, hvor man tænker: Du har bare ikke udflåd i dine underbukser, og det er så hårdt, for hvor er jeg i det der? Jeg findes ikke«.

Hun slår ud med armene.

»Der er også noget aktuelt i det med at få at vide, at man kan alting hele tiden, hvilket kan være enormt stressende. Min lillesøsters generation har virkelig kæmpet med, at alt er muligt, men vi behøver ikke alle sammen være sådan nogen små unikke vidundere. Det er faktisk også meget fint bare at være«.

Totalt i trods

Tidens besættelse og dyrkelse af det perfekte gør, at Spottag både professionelt og privat kan være rebel with a cause. Hun har ofte overvejet, om hun som offentlig person har et ansvar for at slå et slag for kropspositivisme. Spørgsmålet er så bare, om hun er robust nok til at bære fanen, eller om hun er for følsom og introvert, og faktisk identificerer hun sig på ingen måde med at være tyk.

»Det er bare noget, jeg er, fordi jeg godt kan lide at spise is og drikke bajere. Jeg har da tænkt, om jeg kan spille alt med den krop, jeg har. Højst sandsynligt ikke, men det er bare sådan, jeg ser ud, og jeg har forsøgt at tabe mig. Det er bare ikke altid det nemmeste i verden, hvis man har nogle andre ting, der mudrer i ens hoved«.

Hvis der er noget, der kan provokere Spottag, er det konservatisme: når vi ikke er villige til at se, at verden forandrer sig, og nogle gange endda tager nogle skridt tilbage. Selv har Spottag altid sat spørgsmålstegn ved normen, for som drømmende drengepige har hun aldrig følt, at hun har haft en chance for at passe ind. Hun får klaustrofobi, hvis nogen forsøger at presse hende ned i en bestemt kasse. Derfor kan hun lige så godt gøre sit for at ødelægge dem.

For en nyuddannet skuespiller og modtager af en Reumert Talentpris er ’Vild med dans’ ikke just det mest oplagte og velsete karrieretræk. Ikke desto mindre var det lige præcis, fordi Spottag ikke måtte, at det var så attraktivt for hende at sige ja til at deltage i underholdningsprogrammet i 2015. En deltagelse, som skabte mere opmærksomhed i medierne omkring hendes vægt end hendes dansetalent og sikrede hende sejren sammen med danseren Thomas Evers Poulsen.»Min far sagde: »Det gør du bare ikke«. Men så går jeg totalt i trods. Da min mor troede, jeg drak lidt for mange bajere, var det første, jeg gjorde, at gå ned i gaden (Jomfru Ane Gade i Aalborg, red.) og drikke mig helt ned. Der er bare ikke nogen, der skal vise mig mine begrænsninger, for man kan gøre ret meget, hvis man vil«.

Sparker låget af kasserne

Da Ena Spottag var barn, ville hun i mange år gerne være en dreng. Hun syntes, det var strengt, at det var besluttet på forhånd, hvad hun skulle være. Dengang oplevede hun, at der var en idé om, at piger legede med Polly Pocket og My Little Pony og var gode i skolen og sad stille. Men Spottag kunne ikke sidde stille og var på ingen måde god i skolen, fortæller hun.

»Jeg har aldrig kunnet ligge nede i sådan en boks. Så har jeg strittet imod og sparket låget af«.

På efterskolen fandt Spottag ud af, at hun syntes, det var sjovt at flirte med forskellige måder at være køn på og eksperimenterede i en periode med »noget drag-agtigt«. Der gik ikke længe, før de andre elever kategoriserede hende som lesbisk, selv om Spottag i dag betegner sig selv som panseksuel. Men dengang var det ikke noget, hun havde skænket én eneste tanke.

»Under ’Vild med dans’ blev jeg også hele tiden spurgt, om det var, fordi jeg var lesbisk, at jeg ikke har en kæreste. Men nej, jeg har ikke nogen kæreste, fordi jeg er et fucking rodehoved og ikke kan finde ud af at få folk tæt på mig. Det er i øvrigt også super tabu at være kvinde i starten af 30’erne og ikke kunne finde ud af det. Så er man bare weird«. Hun klukker.

»Tingene går så langsomt, fordi vi er så bekvemme i de kasser der. Det kan være skidehyggeligt at ligge og søbe rundt, og jeg har da også prøvet, men hvad skal jeg egentlig bruge den kasse til? Det kan godt være, jeg bruger for meget tid på at høre ’True Crime’, men det gør mig virkelig glad. Jeg elsker også tegnefilm, så det bliver jo en mærkelig ’Twister’-udgave, hvis jeg skal vride mine forskellige kropsdele ned i forskellige kasser i stedet for bare at danse rundt oven på kasserne og have det fucking fedt«.

Problematisk fantasifuld

Ena Spottag er opvokset i Vodskov lidt uden for Aalborg og senere i Birkerød nord for København. Som barn af to travle skuespillere, Dea Fog og Jens Jørn Spottag, husker hun barndommen som meget eventyrlig og en smule ensom, når forældrene drog af sted på teatret om aftenen. Begge steder boede familien tæt på skoven, hvor Spottag elskede at rende rundt i timevis og fantasere om at være Robin Hood og Ronja Røverdatter.

Kun sjældent fik lille Ena lov til at komme med på teatret, for hendes mor ville ikke have, at hun skulle være et såkaldt garderobebarn. Til gengæld har hun altid fremelsket, at Ena Spottag og lillesøsteren blev »næsten problematisk fantasifulde«.

»Vi har fået lov til at fortælle lange episke eventyr, og min mor er også super nørdet og har læst sindssygt mange tegneserier og fantasybøger, så jeg er blevet præsenteret for fede eventyrverdener tidligt, og det har altid været ret legitimt at leve delvis i dem«.

Som voksen finder Spottag stadig inspiration i barndommens tegneserier. Når hun læser en fantasyfortælling om en pige, der kan det hele, føler hun sig også selv stærkere. Hun identificerer sig langt mere med karaktererne i tegneserierne end de perfekte kvindebilleder på Instagram, og det giver Spottag en form for orden i en ellers lidt kaotisk verden, at der er nogen, der spejler hendes måde at tænke på, fordi de repræsenterer noget anderledes.

»Det hjælper på ensomheden«, siger hun.

»Man kan være mega-badass kvindelig ork og stadig score en super lækker type. Det trøster mig. Ellers kan jeg ikke holde alt det forfærdelige, der sker i verden, ud«.

Spottag vurderer selv, at hun lider »seriøst« af Peter Pan-syndromet. Det er igen det med de kasser. Hun er dårlig til voksenlivets årsopgørelser og selvangivelser og passer ikke ind i dets forventninger om fast parforhold og børn. Lige nu vil hun langt hellere læse tegneserier og se ’Star Wars’ end nørkle med selvangivelsen og bygge rede.

»Jeg har meget svært ved at forestille mig at valse ned ad kirkegulvet i en hvid kjole. Det er ikke et lykkebillede, jeg har, men jeg får det stadig sådan: Burde det være det? Jeg tror, det ville være nemmere, hvis det var, for der er så mange readymade ting, når man køber verden, som den umiddelbart ser ud, og så er det trygt. Der er rigtig mange fællesskaber i det, hvor det bliver totalt ensomt at stikke ud, og den ensomhed mærker jeg da fuldstændig«, siger hun og fortsætter:

»Min ekskærestes søster besluttede sig for at tage til Odense og finde en mand, fordi hun ikke kunne finde en i København, og efter et halvt år var hun gravid. Det var det, hun drømte om. Hvis jeg fik at vide, at jeg bare skulle tage en flyuddannelse i Florida, og så kunne jeg få lov til at kæmpe mod Dødsstjernen (rumstation, der optræder i Star Wars, red.), havde jeg da også gjort det. Min drøm er bare ikke så nem«.

Men måske er den mere modig?

»Ja, eller også er den mere wuss. Men det kan godt være, at der er noget i, at folk tilpasser sig, når det begynder at blive for smertefuldt at stikke ud, og så facer man ikke smerten på samme måde, som når man endnu en gang er den eneste single til parmiddagen. Jeg tror, mange mennesker går og føler sig anderledes, men de klæder sig ud som nogen, der ikke gør, og så leger de jo lige så meget, som jeg gør«.

Endnu ikke rundkindet nissepige

Tilbage i barndomshjemmet syntes lille Ena, at forældrenes arbejde var fantastisk, fordi man som skuespiller har mulighed for at rejse i tid og sted og ikke mindst fortsætte med at lege hele livet. Samtidig oplevede hun branchens skyggesider på tæt hold i de perioder, hvor arbejdsopgaverne var færre, og jobbet som skuespiller bød på flere nedture end opture.

Desuden var det kedeligt og uoriginalt bare at gå i forældrenes fodspor, så i stedet bevægede Spottag sig væk fra skuespillet og begyndte at spille på percussion-instrumenter, saxofon, fløjte og irsk tromme. Interessen for musik fortsatte, indtil faderen fik titelrollen i Robert Wilsons version af Georg Büchners ’Wozeck’ i 2001. Spottag havde allerede set forestillingen fem gange, da hun sad i teatersædet igen en aften og tænkte: Okay, jeg kan ikke lade være med at blive skuespiller, for det er så sejt.

»Visuelt var det virkelig overvældende med Wilsons stærke farver og klare linjer. Det var meget naivt på en super bragende ekspressiv måde, og Tom Waits havde lavet musikken, så det var kombinationen af det hele, der gjorde, at jeg tænkte: Fedt, at man kan fortælle historier på den måde. Jeg forelskede mig i den abstraktion, der er i teater. Man forsøger ikke at reproducere virkeligheden, men fortolker på virkeligheden, så hver forestilling giver et anderledes bud på, hvordan verden kan se ud«.

Siden Ena Spottag blev færdiguddannet som skuespiller i 2014, har karrieren blandt andet inkluderet en fastansættelse på Aalborg Teater, under hvilken hun igen brød med rammerne, da hun spillede rollen som klassens drømmende tykke dreng René i ’Drengen der ville være vægtløs’ – en præstation, der sikrede hende en Reumert-nominering for bedste kvindelige hovedrolle – og Shakespeares skrøbelige Ophelia i ’Hamlet’, som »jo traditionelt er et lille nips«.

Selv er hun overrasket over, at hun endnu ikke er blevet castet som rundkindet nissepige i en julekalender, selv om nogen kunne mene, at rollen som den gæve jyske kokkepige Martha i tv-succesen ’Badehotellet’ er lige så typecastet. Men generelt synes Spottag egentlig, at hun er blevet castet mere ud fra, at hun er en drømmer, end ud fra sit udseende.

I forbindelse med et Tjekhov-forløb på skuespillerskolen fik hun endda lov til at spille flere klassiske kvinderoller som Masja i ’Mågen’ og Irina i ’Tre søstre’.

»Jeg har ellers altid tænkt: Jeg kan aldrig spille en Irina. Men pludselig fandt jeg ud af, at jeg sagtens kan. Så er det jo bare min fortolkning af hende. Jeg opdagede den der frihed i, at jeg faktisk godt kan spille en af dem, der tilhører en kasse, som jeg ellers ikke forstår«.

Vi har et ansvar

Selv om Ena Spottag ikke har lyst til at fremhæve sig selv som kropsaktivistisk bannerfører, håber hun, at hun ved sin blotte fysiske tilstedeværelse kan have en funktion. Hvis branchen begynder at caste andre kropsbilleder i rollen som Ophelia eller den smukke Helena (’En skærsommernatsdrøm’, red.), kunne det måske ændre lidt på billedet. Ifølge Spottag burde især filmbranchen åbne mere op og tage flere chancer.

»Der er stadig lidt for mange af de kvindebilleder, hvor man tænker: Der er ikke udflåd i de underbukser. Tit får jeg bare lyst til at lave mit eget, og jeg vil nok for evigt drømme urealistisk meget om, at jeg kommer og revolutionerer filmbranchen. Men jeg er jo gået ind i branchen vel vidende, at det er sådan, det er, så det har egentlig undret mig, at jeg har fået nogle tv-roller, for jeg havde slet ikke troet, at folk overhovedet gad se på sådan en som mig«, siger hun.

»Dansk film er jo kendt for den der kolde lækre nordiske stil, og der kan jeg godt se, at jeg ikke lige passer ind. Men det kunne være interessant at se flere forskellige mennesker på nye måder. Jeg synes, vi har et ansvar, og det sjove er, at vi i teatrets mærkelige abstrakte univers tit rammer mere ærligt end på film. Vi er vant til, at mænd kan se meget forskellige ud og stadig være lækre, men det er vi slet ikke med kvinder, og så får man jo et skævvredet billede af, hvordan verden ser ud«.

Én gang er Ena Spottag blevet ked af det som skuespiller på grund af sin vægt. Det var under en optagelse på ’Badehotellet’, hvor en kvinde fra produktionen pointerede, at det var meget vigtigt, at Spottag spiste noget i scenen, hvorefter hun talte om hende i 3. person: ’For hvordan er hun ellers kommet til at se sådan ud?’.

Ellers har Spottag mest oplevet, at instruktører og castere har haft svært ved at finde ud af, hvad de skulle stille op med en type som hende. Derfor forventer hun egentlig heller ikke de store forandringer i film- og tv-branchen, og derfor er alle roller, der går ind og bryder med kasserne, på listen over hendes drømmeroller.

»I dag er det stadig tit manderollerne, som er de mest interessante. Det håber jeg, at jeg kan få pillet lidt ved, og jeg vil gerne være front runner, hvis der er flere, der vil være med til at tage kampen. Så kan det godt være, det bare bliver mig, som hænger en visionskollage op på min væg og står og stirrer vredt på den, inden jeg går ud i arbejdslivet«. Hun fniser og piller lidt ved næseringen.

»Men den der rebel, der bor inden i mig, har i hvert fald meget lyst til, at der sker noget«.