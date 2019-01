Nyt fænomen sender klimaangsten ind i børnebøgerne

Omvendt vil Kim Fupz Aakeson bestemt ikke udelukke, at klimaforandringer ubevidst har presset sig på.

»Alt muligt kører jo i hovedet på én. Bevidst eller ubevidst. Så det kan være, at det problem har trængt sig på«.

Kim Fupz Aakeson har endnu ikke skrevet en børnebog, hvor der ikke var et håb til sidst.

»Vi må ikke tage håbet fra dem, for så har de nærmest ingenting tilbage«, siger han.

Han skriver heller aldrig en børnebog, hvor han på forhånd har svaret på, hvad han vil frem til. For ham er der en stor forskel på en faktuel bog for børn om for eksempel klimaforandringer og en skønlitterær børnebog.

Der er brug for bøger for børn med faktuelle beskrivelser af, hvad klimaforandringer er og betyder. Men skriver man fiktion, er der nogle andre krav, siger Kim Fupz Aakeson:

»Det nytter ikke, hvis man skal skrive historier, hvor man på forhånd har et svar, man gerne vil frem til. Det var det, vi prøvede i 70’erne, hvor bøger for eksempel handlede om, at det var dårligt at eje en fabrik alene – det var meget bedre at eje den sammen med andre. Det blev en form for død litteratur, hvor der ikke rigtig var noget på spil«.

Kim Fupz Aakeson siger som Margrethe Brun Hansen, at børn har fornemmelse for, hvad voksne er bekymrede for og taler om.

»Også når vi ikke tror, de lytter, hører de efter. Min niårige var skrækslagen for Donald Trump for to år siden. Det var ikke, fordi vi havde diskuteret amerikansk politik med hende. Hun havde bare gået og hørt på vores bekymringer. Så i princippet synes jeg, vi skylder børnene at tale med dem om alt, der bekymrer dem, og om det, der bekymrer os – i det omfang, det har med dem at gøre«.

Jorden som alles hjem

I energiselskabet Ørsteds nye online-bog ’Er det mit hjem?’ lader virksomheden en gruppe forfattere og den sydkoreanske illustrator Yeji Yun sammen fortælle en historie om en lille pige, der rejser ud i verden, hvor hun finder ud af, at Jorden er alles hjem, og at vi alle skal passe på den.