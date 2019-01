Her kombinerer de kaffeaftalen med kultur: Teater Grob har knækket koden til at få unge i teatret

Uformel stemning, billige årskort og samfundsrelevant dramatik er de små sceners formel på at få de unge i teatret. På Teater Grob i København er 30 procent af gæsterne under 30 år.

Mellem den indiske restaurant og skomageren på pulserende Nørrebrogade ligger der et lille teater, der engang hed Københavneren, så Kaleidoskop og nu Teater Grob. Særkendet har altid været den nyskrevne samtidsdramatik.

Denne helt almindelige og regnfulde mandag aften er rummet proppet en halv time, før forestillingen ’Dette er vand’ begynder, og langt de fleste må stå op. Det er nu op til én selv, om man vil stå stille ét sted eller forsøge at smyge sig uden om 144 andre for at nå de voksende køer ved henholdsvis de to små toiletter eller den smalle, sortmalede bardisk.

Det er tydeligt at se, at gennemsnitsalderen er lavere end på andre teatre i hovedstaden. 30 procent af Teater Grobs gæster er da også under 30 år, oplyser teatret.

Serie Et nyt teater? For 20 år siden blev et manifest for ’et nyt teater’ udformet. Udgangspunktet var ny dansk dramatik. Teatret skulle tiltrække og udvikle de ypperste skrivetalenter og vække publikums nysgerrighed over for nye historier i samtiden. Det nye teater blev aldrig en realitet, og i dag mener kritikere, at særligt de store teatre undlader at investere i nyskrevet dramatik, og at teatret er ved at miste sin relevans. Politiken undersøger i en række artikler, hvilke udfordringer dansk dramatik står over for i 2019. Vis mere

24-årige Amalie Fabricius er blevet fast inventar hos Teater Grob sammen med højskolevennen Jonas Slotorub på 22 år. De har begge årskort, og de ser begge alle teatrets forestillinger.

»Jeg virkelig har fået øjnene op for, hvor hyggeligt det er at være sammen med mine venner om at se teater,« fortæller hun.

Men hvorfor vælger unge at tage netop herhen, når der er et væld af andre kulturtilbud og muligheder?

Et lokalt gå i byen-teater

Ifølge Laura Luise Schultz, der er lektor i Teater- og Performancestudier på Københavns Universitet, kan de unges tilstrømning til det lille teater sammenlignes med teaterkulturen i Berlin. Her tiltrækker scenerne mange unge, og folk i alle aldre står i meterlange køer foran teatrene hver weekend:

»Der er et større publikum med mere diversitet i Tyskland. Det er folkets kulturcentrum, og det er en meget mere almindelig måde at gå ud på end herhjemme«, forklarer Laura Luise Schultz.

Det er det populære Schaubühne-teater på Kurfürstendamm i Berlin et bevis på. Publikum taler og griner højlydt, mange kender hinanden, og man kan fornemme, at de kommer her tit. Teatret er deres sted.

»Teatret har en anden status i Tyskland. Det er bredt og folkeligt funderet, og det fylder i højere grad end i Danmark – og dermed også for de unge. Det er den progressive kunstart«, siger hun.

Teater Grob er dog særligt i en dansk kontekst, fordi det, ligesom Schaubühne, tilbyder publikum et tilhørsforhold, mener Laura Luise Schultz:

»Det er ret unikt i tysk sammenhæng, at det er i teatret, man tager hen, når man vil i byen. Men Teater Grob er forankret i et nærmiljø og fungerer også som lokalt gå-i-byen-sted herhjemme«, siger hun.

Et alternativ til kaffeaftalen

Sådan er det også for de gamle højskolevenner Jonas Slotorub og Amalie Fabricius, der altid mødes i god tid inden forestillingen for at ’catche up’ over en flaskeøl.

»Teatret lægger op til nogle anderledes og dybe snakke og refleksioner over de handlinger og temaer, der præsenteres. På en helt anden måde end en standard-kaffeaftale kan gøre«, siger Amalie, og Jonas tilføjer:

»Vi har gjort det til en tradition, så det er simpelthen den måde, vi ses på«.