Dramatikerformand vil gøre op med klassikertyranniet i dansk teater: Man bliver altså nødt til at kæle for andre end 60+’erne

Når publikum sætter sig til rette i sæderne på landets store teatre, er det alt for sjældent for at opleve sprudlende nyskrevet dansk dramatik, der sætter vores samtid på spidsen. Sådan lyder kritikken fra manuskriptforfatter og formand for Danske Dramatikere Nikolaj Scherfig:

»Man kan se, at teaterversioneringer af film, romaner og serier betyder meget, og ny dramatik fylder enormt lidt på de store scener«, siger han.

Det er med til at reducere teatrene til et rum, der fremviser andre kunstarter frem for at udvikle sit eget.

»I bedste fald bliver forestillingerne nogenlunde, men i værste fald bliver det tydeligt, at det er det originale, der er det virkelige kunstværk. Et eksempel er Lars von Triers ’Riget’ (der er blevet opført på Det Kongelige Teater, red.). Som forestilling er den kunstnerisk ligegyldig. Forestillingen bliver mere en slags souvenir og parafrase over serien end et egentligt rum til en nyfortolkning«, mener Nikolaj Scherfig.

»Den slags forestillinger bliver et ekko af det rigtige kunstværk. Det kan særligt det unge publikum gennemskue. Teatrene leder med lys og lygte efter stykker, der kan fylde store scener ud, men paradokset er, at ny dansk dramatik slet ikke er med i den kabale«.

Ifølge Scherfig er det især de større scener, Det Kongelige Teater og landsdelsscenerne, som ikke tør satse på nyskrevne dramaer:

»Problemet er, at ny dansk dramatik er i konkurrence med klassikerne, fordi teatrene har svigtet udviklingen af de stærke fortællinger. Hvis de store teatre ikke skal blive ved med at opleve publikumskriser, er de nødt til at mikse klassikerne med det tidssvarende teater, der rammer tiden«.

Musealt klassikertyranni

Dansk scenekunst modtager årligt 1,3 mia. kr. i støtte og er dermed den kunstform, der topper på Kulturministeriets bevillinger. Derfor er det et centralt problem for teatrets overlevelse, at man gang på gang låner fortællinger fra romaner, genopsætter gamle klassikere eller omskriver succesfulde tv-serier, mener Nicolaj Scherfig:

»Det er et tegn på, at man ikke har sine egne fortællinger. Jeg mener, at kunstformer er stærkest, når de spejler tiden og tidens problematikker«, siger Scherfig og fortsætter:

»Det er måske lidt hårdt at kalde det musealt, men det er der, klassikertyranniet ender. Der er selvfølgelig noget interessant i at gå ind og fortolke klassikere, men når det nærmest er det eneste, vi ser, henvender man sig til et publikum, der sammenligner den nye Macbeth med de to forrige«.

Dramatikkens manifest

I januar 1999 skrev instruktøren Emmet Feigenberg, dramatikeren Astrid Saalbach og dramaturgen Jesper Bergman et manifest for et nyt forfatterbåret teater. Det var i kølvandet på et årti, hvor en ny bølge af dansk dramatik skyllede ind over de danske scener. 1990’ernes dramatik var præget af et opgør med naturalismen, hvor hverdagens drama blev sat op i en realistisk form. Det var apokalypsen, flydende identiteter og uklare moraler, der var i fokus. Manifestets ærinde – et nyt teater, der udelukkende viste nyskrevet dansk dramatik – blev aldrig en realitet.