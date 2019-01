Skuespilchef afviser kritik: Man kan også spørge sig selv, om dramatikerne har nok på hjerte til at fylde Store Scene?

Man skal ikke lave noget, der er dårligt, bare for at lave ny dansk dramatik, siger Morten Kirkskov.

Lider landets store scener af berøringsangst over for nyskrevet dansk dramatik?

Det mener manuskriptforfatter og formand for Danske Dramatikere Nikolaj Scherfig. Han retter blandt andet skytset mod landets store scener, som i hans optik prioriterer klassikere og versioneringer af tv-serier og romaner på bekostning af ny dansk dramatik.

Men den kritik finder skuespilchefen på Det Kongelige Teater er skudt helt viden siden af.

»Lige nu har vi tre-fire bestillinger målrettet Store Scene ude hos nogle af Scherfigs medlemmer. Halvdelen er forslag, vi har fået fra dramatikerne, og resten har vi selv prikket og spurgt. Men det er ikke nogen hemmelighed, at det koster kassen at producere en forestilling på Store Scene, og derfor er man naturligvis meget varsom, fordi man ellers risikerer at skyde sig selv i foden. Man skal ikke lave noget, der er dårligt, bare for at lave ny dansk dramatik«, siger Morten Kirkskov.

»Og det er jo ikke forbudt for danske dramatikere selv at sende noget ind. Men vi får ikke særlig mange forslag til noget, der egner sig til Store Scene. Så man kan også spørge sig selv, om dramatikerne har nok på hjerte til at fylde Store Scene«.

Ifølge skuespilchefen er det ikke problematisk, at der opføres både klassikere som ’Amadeus’ eller versioneringer af tv-serier som ’Riget’ på Det Kongelige Teaters Store Scene – det handler om doseringen.

»’Riget’ bliver spillet for et kæmpe publikum, og det er ikke et spørgsmål om enten-eller, men både-og. Hvis jeg havde danske stykker, som kunne fylde Store Scene, var der ikke noget, jeg hellere ville«.

Selv har Det Kongelige Teater udviklingslaboratoriet KGL Dansk, og her har man de seneste år fået flere hundred ting ind, fortæller Morten Kirkskov.

»Men det er meget få af dem, som har potentiale til at kunne noget på Store Scene, så derfor har vi selv måttet opsøge dramatikere for at lave samarbejder. Men igen, vi udvikler selv, og lige nu kender jeg ikke nogen landsdelsscener, som ikke udvikler dansk dramatik«.