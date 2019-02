Christina Hagen skuffer i endnu et opgør med det politisk korrekte: Rablende sjov, men ensidig i længden

Christina Hagen har stadig i sin syvende bog et regnskab at gøre op med det politisk korrekte, der ifølge bogen er blevet en form for religion – på bogens forside udgør ordet ’Korrekthedsbibelen’ et kors.

Det korrekte har tilsyneladende gjort det helt umuligt at være menneske. Eller måske snarere umuligt at være forfatteren Christina Hagen? Med konceptbogen ’Jungle’ fra 2017 fik hun politisk skældud for bl.a. at skrive om godt at kunne lide sorte pikke.











Christina Hagen: Korrekthedsbibelen. Gyldendal. 248 sider. 199,95 kr. Udkommer i dag.

I ’Korrekthedsbibelen’ skriver hun på vegne af en kollektiv korrekthed; et kor af politisk korrekte stemmer dikterer, hvordan den læsende skal tænke og leve. Stemmen er fuld af had og uerkendt selvhad, det er en passiv-aggressiv, sarkastisk og meget Hagensk stemme, vi hører:

»Man kan hemmeligt håbe/ på, at De møder en græ-/ dende Dværg næste gang/ De snyder Dem højere/ i Deres perverse og sam-/ vittighedsløse Stiletter«.

Absurd sjovt

Det meste af bogen er skrevet på ternet papir og med sirlig håndskrift. Den skrivende tiltaler læseren, der er ufrivilligt på skolebænken, med ’De’, og skriver navneord med stort, en lige så gammeldags som infantil henvendelsesform, en småborgerlig skrift uden individuelle træk – vores allesammens udskammende stemme. En stemme, der skal være køn og ordentlig, men hurtigt viser sig at være grim og hyklerisk.

Samtlige af bogens tekster henvender sig til læseren med formaninger om, hvad der er det korrekte at gøre i en given – og mere og mere ekstrem – situation. Det begynder sådan her:

»Venligst lad Deres skin-/ ny Jeans forblive i Deres/ Klædeskab (bryd Dem ik-/ ke om at være en om-/ vandrende Reklame for/ Spiseforstyrrelser)«.

Og det lyder jo næsten som noget, man godt ville kunne høre nogle typer sige. Men snart bliver det politisk korrekte imperativ mere absurd, selv om man næsten stadig godt kan forestille sig nogen sige sådan noget her:

»Venligst omtal Kanarie-/ fuglen som ’lille gul/ Fugl’, idet ’kanarie’ kan/ virke eksotiserende. Den/ lille Fugl bor og lever i/ Dag i Bure over hele Ver-/ den, hvor vi kender den/ som ’vores Fugl’ på lige/ Fod med Undulater, Solsorten og Gråspurven. Ka-/ narieøerne er kendt som/ kitschede Feriesteder, mens/ Kanariefuglen er elsket/ i forskelligartede Hus-/ stande. Brugen af ordet/ Kanariefugl er at fast-/ holde den lille gule Fugl/ i en altmodisch Kliché,/ som fører til Streotypi-/ sering«.

’Korrekthedsbibelen’ vil udstille tidens politiske korrekthed, dens termer og trends. Hvis man ryger, er man et svin. Men hvis man ikke ryger, bør man tage hensyn til rygeren, der »intet andet har end fire Vægge, en Seng og en pakke Cigaretter«. Og: »Når De hører op med at ryge, når De vandrer rundt i Gaderne selvelskende, tyggende på Deres Nikotintyggegummi, har De så overvejet, hvilket umenneskeligt Pres, De lægger på den Ryger, der ikke ser sig i Stand til kvitte Tobakken?«.

Tager man ud af landet, er man et miljøsvin; bliver man hjemme, lider man af hjemstavnspatriotisme

Det er sjovt at høre denne politisk korrekte stemme flyde sammen med Hagens egen. Tager man ud af landet, er man et miljøsvin; bliver man hjemme, lider man af hjemstavnspatriotisme.

Og hvis man læser avis, ødelægger man regnskoven: »De har vel Matriklen fyldt med Teaktræsborde, Ibenholtfigurer, Skænke af Rio-Palisander og yndige Bananpalmer importeret fra Sydamerika i store, osende Containerskibe. Måtte man foreslå et Hørespil og en Radioavis til at mætte Deres vulgære Appetit efter nyt om den Verden, de så ihærdigt forsøger at destruere«.

Bogen er også sjov, når den i nogle helt absurde konfrontationer begynder med »Hvordan ville De have det, hvis« bombarderer læseren med umulige spørgsmål: »Hvordan ville De have det, hvis Deres Moster døde som ung?« eller: »Hvordan ville De have det, hvis Deres ene Snørebånd var knækket?«.