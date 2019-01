Tyverimusik i A-larm: Vil du høre noget Bach? Så tag i bildøren på en låst Tesla

Elon Musk er (vist nok) ved at forsyne Tesla-bilerne med et alarmsystem, som spiller klassisk musik for orgel eller elguitar.

En bilalarm lyder rædselsfuldt, det er nærmest meningen, men det behøver ikke være sådan, hvis man spørger Elon Musk.

Manden, der har gjort meget for el-bilers image, vil nu gøre det samme for alarmer, der larmer. Sådan læser tech-entusiaster i hvert fald en af Musks seneste tweets om de Tesla-biler, han har gjort til en succes.

En ejer af en af de dyre elektriske modeller ærgrede sig på Twitter over, at Teslaerne ikke har et indbygget kamera, der filmen hele vejen rundt om bilen, når den holder parkeret. For så kunne ejeren have set, hvem der lige havde lavet en grim ridse i hans dør.

Musks svar kom nærmest med det samme: Tesla har et nyt sikkerhedssystem klar til test i februar, det kommer til at hedde ’Sentry Mode’, og vil netop indeholde et 360 graders kamera.

Et par dage efter var Elon Musk klar med endnu en detalje om det nye program, der kan installeres i Teslaerne: Hvis der er nogen, som piller ved bilen, vil alarmsystemet meget højt spille et meget voldsomt stykke musik af Johann Sebastian Bach, enten i klassisk orgel-udgave, eller den mere sjældne variation version med dødsmetal-guitar.

Ret meget mere har milliardæren ikke skrevet om systemet, der altså skulle være klar om et par uger, men selv om det mest lyder som en vittighed, regner de fleste, der følger manden og hans ideer, med at den er god nok. Det var jo ham, som sendte en Tesla ud i rummet på spidsen af en rumraket.