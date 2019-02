Backstreet Boys er blevet mænd: Drengene med alt for meget hårgele er tilbage med et voksent album med stærke popmelodier

Backstreet Boys DNA. Sony.

Der var en tid, hvor boybands dansede i regnen med nedknappede satinskjorter og gik med alt for meget hårgele. Det var i 1990’erne, hvor Backstreet Boys fik pigehjerter verden over til at gå itu. Deres musik duftede af Axe-deo-overdosis og Pepsi Cola-sponsorater. Backstreet Boys var de amerikanske arvtagere til britiske Take That, som fik selvmordslinjerne til at gløde, da de gik i opløsning i 1996. Samme år steg Backstreet Boys til tops på hitlisterne med hits som ’Quit Playin’ Games (with My Heart)’. Nu er de ude med deres niende album ’DNA’, som understreger, at de stadigvæk har stemmer i samklang, der er i stand til at forudsige nogle alvorlige skilsmisser. Albummet er fyldt med stærke popmelodier, især ’Breathe’ og ’Don’t go breaking my heart’ understreger, at de er tidens bedste manband.