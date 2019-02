Derfor er Super Bowl blevet det mindst eftertragtede koncertjob: Han blev udstødt for sin protest. Nu er Kaepernick et sort ikon

Når store stjerner som Rihanna og Jay-Z takker nej til at underholde i pausen af Super Bowl, skyldes det solidariteten med den tidligere NFL-quarterback Colin Kaepernicks protestaktion, som havde til formål at gøre opmærksom på den strukturelle racisme i USA.

Tidligere anså selv store stjerner som U2, Coldplay og Prince det som en kæmpe ære at få tilbudt tjansen som pauseunderholdning i Super Bowl. Med over 100 millioner tv-seere alene i USA er finalekampen i amerikansk fodbold en af de største tv-begivenheder overhovedet og giver dermed kunstnerne enorm eksponering. Sådan er det ikke længere, som du kan læse om i denne store feature.

Årsagen hedder Colin Kaepernick. Den tidligere quarterback fra San Francisco 49’ers nægtede i 2016 at rejse sig for nationalsangen under en træningskamp i protest mod den strukturelle racisme, der havde slået adskillige afroamerikanere ihjel – eksempelvis gennem politivold. Og Kaepernick gentog sin handling igennem hele NFL-sæsonen.

Han ville ikke »vise stolthed over et flag for et land, der undertrykker sorte og farvede mennesker«, som han sagde dengang.

En del støttede NFL-stjernen i hans solidaritet med minoriteterne i USA, og flere spillere begyndte også selv at knæle. Men langt de fleste så hans protest som mangel på respekt for de mennesker, der tjener i den amerikanske hær. Nogle af hans skarpeste kritikere opfordrede ham sågar til at flytte til Canada, når han alligevel fandt det »så slemt at være amerikaner«.

Senere meldte Donald Trump sig også ind i debatten. I september 2017 krævede han, at alle spillere, der ikke vil stå op under nationalsangen, blev straffet. De skulle fyres, kommanderede han. Det førte den efterfølgende søndag til en opsigtsvækkende demonstration i NFL, hvor over 200 spillere knælede, mens resten – med få undtagelser – som symbol på samhørighed stod arm i arm på sidelinjen under nationalmelodien i fælles front mod Trump.

Colin Kaepernick forlod San Francisco 49’ers i 2016, og siden er han blevet udstødt fra ligaen. Derfor har han nu indledt en langtrukken retssag mod NFL-ejerne. Han er nemlig overbevist om, at ejerne er blevet enige om at tie ham ihjel ved ikke at ansætte ham.

Siden NFL og spillerne i november 2016 indgik en aftale, hvor ligaen forpligtede sig til at donere 89 millioner dollar til formål, der bekæmper social ulighed og strukturel racisme, er protesterne ebbet ud. Indtil nu, for efter at flere kunstnere såsom Rihanna og Jay-Z offentligt har erklæret, at de ikke vil optræde i Super Bowl-pauseshowet i solidaritet med Kaepernick, er diskussionen blusset op igen.

NFL har hele efteråret kæmpet med at få fat i en kunstner, der kunne fylde den cirka 15 minutter lange pause. I januar fik NFL så endelig et band til at spille det, som Variety i december kaldte for »musikkens mindst eftertragtede job«. Valget faldt på Maroon 5 – et valg, der også er blevet mødt med kritik.

Nogle ser det som en tilkendegivelse af, at bandet er imod alt det, som Colin Kaepernick står for: kampen mod strukturel racisme og politivold.