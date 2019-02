Canadisk sanger og dirigent modtager Danmarks største musikpris

Det er en af tidens mest omtalte solister, den canadiske sopran og dirigent Barbara Hannigan, der næste år i april modtager den prestigiøse danske Léonie Sonnings Musikpris og de 700.000 euro, der hører til den.

Det offentliggjorde Léonie Sonning Komiteen fredag, netop som den er i gang med at forberede uddelingen af prisen i april i år til den danske komponist Hans Abrahamsen, til hvis musik Barbara Hannigan synes at være ved at udvikle et symbiotisk forhold.

Abrahamsens sangcyklus over Ofelia-monologer, ’Let Me Tell You’, skrev han direkte til Hannigan og Berliner Filharmonikerne, og stykket, der har vakt stor begejstring hos kritikere og publikum, er blevet en af vor tids nye klassikere og er indtil videre opført mere end 30 gange verden over siden uropførelsen i 2013.

Ambassadør

Barbara Hannigan, der er født i 1971, er uddannet ved konservatoriet i Toronto og har sunget ny musik allerede fra sin debut som 17-årig. Hun er kendt som ambassadør for ny musik i verden og har uropført værker af 75 komponister, deriblandt Abrahamsen og de gamle mestre Ligeti og Boulez. I opera har hun særligt gjort sig bemærket i Alban Bergs ’Lulu’, George Benjamins ’Written On Skin’ og Bernd Alois Zimmermanns ’Die Soldaten’.

Gæst i København i april

Som dirigent har hun arbejdet med Berliner Filharmonikerne, München Filharmonikerne, L’Orchestre National de Paris m.fl.

26. april synger hun ’Let Me Tell You’ ved Hans Abrahamsens Sonningpriskoncert i DR Koncerthuset, hvor Michael Schønwandt dirigerer DR SymfoniOrkestret. 18. og 20. april optræder hun både som dirigent og sopran sammen med DR SymfoniOrkestret i bl.a. Mozarts ’Requiem’. Herudover dirigerer hun Alban Bergs violinkoncert.

Hun bliver fejret ved en minifestival i april 2020, når hun selv modtager Léonie Sonning Prisen.