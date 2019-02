Foruroligende keramik: Cathrine Raben Davidsen har fyldt Royal Copenhagen med ånder og sært foruroligende ansigter

At opleve kunstneren Cathrine Raben Davidsens keramik er som at træde ind i et oldhistorisk skattekammer. Det er ikke blot Grækenland og Rom, leret refererer til. Der er også spor af urtid og åndemageri. Det er både dragende og mærkeligt foruroligende.

Først tager man en stor portion af kunstneren Cathrine Raben Davidsen. Så hælder man lidt kongelig porcelænsfabrik i. Tilsætter glasur, ler, guld og papir. Ryster det hele og hælder det ud i Royal Copenhagens store udstillingslokale på anden sal på Amagertorv i København.

Og vupti så har man ’Totem’ – en udstilling med 150 stykker unika-keramik, som netop er åbnet hos Royal Copenhagen.











Totem. Cathrine Raben Davidsen. Royal Copenhagen. Amagertorv 6. København. Til 31. marts

Udstillingen hedder ’Totem’, fordi Cathrine Raben Davidsen er inspireret af en åndeverden og af naturreligioner, hvor man skaber et totem ved at blande menneskehår, blod, spyt, eller hvor man bruger et stykke træ, et dyr eller en flod som omdrejningspunkt for noget religiøst eller for at skabe sammenhold.

Totem-tanken træder tydeligst frem i hendes tegninger, malerier og grafiske arbejder, hvor menneskeansigter, kroppe, dyr og planter næsten smelter sammen, så man ikke helt kan afgøre, hvad det er for levende væsener, man betragter.

Sådan har det været, siden Cathrine Raben Davidsen debuterede som billedkunstner for mere end 15 år siden, men sammen med Royal Copenhagen er hun gået skridtet videre med en stor keramikproduktion, hvoraf en del værker er udstyret med små ansigter, som er sært foruroligende.

En keramisk tradition

Med ’Totem’ genoptager Royal Copenhagen traditionen med at arbejde sammen med etablerede kunstnere. Det har porcelænsfabrikken gjort med folk som Svend Hammershøi, Knud Kyhn, Jais Nielsen og Robert Jacobsen og for slet ikke at tale om keramikere som Axel Salto, Ursula Munch-Petersen og Gertrud Vasegaard.

Formsproget på denne stentøjsvase af Cathrine Raben Davidsen peger tilbage til klassisk dansk keramik, mens glasuren peger frem til i dag. Foto: Anders Hviid

Igennem fabrikkens mere end 240 år lange historie har det ført til krukker, skulpturer, fade og stel, som er blevet samleobjekter, fordi de skiller sig ud fra den almindelige produktion ved at være pragtfulde eksempler på, hvad der sker, når dygtige håndværkere arbejder sammen med engagerede kunstnere.

I et par år har Raben Davidsen haft sin gang på fabrikken, hvor hun har arbejdet tæt sammen med modellører, formgivere, glasurmestre og skabt værker, der både peger langt tilbage i porcelænsfabrikkens historie og endnu længere tilbage til det gamle Rom, Grækenland og Egypten. Ja, man kan faktisk sige, at Raben Davidsens lertøj tager udgangspunkt i en urtid, hvor keramik ikke kun havde et praktisk formål, men også en åndelig dimension.

Allerede i stueetagen forstår man, at der er kommet nye boller på suppen med Cathrine Raben Davidsen i det gamle hus på Amagertorv. Det gamle Flora Danica-stel er for en periode stemt hjem, og pladsen er overdraget til Raben Davidsens små krukker og vaser.