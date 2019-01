5 hjerter: Lækker designbog om danske skilte får os til at huske på, at man skal åbne øjnene, når man går en tur gennem byen

En ting er, at de gule længer er nogle af de mest betagende ejendomme i København.











Jakob Engberg: Danske skilte. Book Lab. 395 sider, 294 kroner

Noget andet er, at de gader i Nyboder, som de ligger på, har finurlige navne som Krokodillegade, Delfingade og Svanegade.

Men gadeskiltene – kig lige på dem. Gadens navne er skrevet direkte på murene og malet med den mest sirlige håndskrift, som er så indtagende, at man må helt tæt på for at studere bogstaverne. Ørerne på g’erne er overdrevet lange og rager op i luften, mens de lodrette linjer i d’erne og l’erne knejser, som om de var små soldater.

På lang afstand kan man se, at der er temperament i de skilte, og det er ikke så underligt, for de er malet i hånden af en skiltemaler, der har gjort sit yderste for at skrive gadernes navne så tydeligt, at de hurtigt kan aflæses, men også med så meget sjæl, at man umuligt kan overse dem.

På trods af at den gamle biograf i Lemvig igennem tiden har været udsat for flere moderniseringer, er den fine facade med det håndmalede skilt bevaret. Foto: Foto fra bogen

Gadeskiltene fra Nyboder indgår i Jakob Engbergs bog om byskilte, hvor han har samlet skilte fra hele landet, som oser langt væk af historie og karakter. Jakob Engberg er en af vores sidste skiltemalere, der håndmaler skilte, og hans bog er en hyldest til det gamle håndværk, der igennem århundreder har præget vores byer.

Frem til 1970 var det normalt, at skilte blev malet i hånden, og generationer af skiltemalere blev uddannet til at kunne arbejde i forskellige skrifttyper og designe skilte, der skabte den visuelle identitet, som slagteren, biblioteket, teatret eller boghandleren havde brug for.

Så kom der selvklæbende folier på banen, som betød, at man begyndte at kunne skære navnene ud med en skærekniv, og fra omkring år 2000 blev stadig flere skilte til ved brug af digitale hjælpemidler. Det betyder, at vor tids skilte bliver stadig mere mainstream, og at der bliver længere og længere mellem overraskelserne i gadebilledet.

En varig skønhedsplet

Jakob Engbergs bog er en hyldest til de klassiske skilte. Bogen er heldigvis baseret på de skilte, man kan finde i byerne i dag. Som det store Roxy-skilt på Godthåbsvej, der selv den mest grå januardag står og lyser mig i møde, når jeg kommer cyklende hjem fra arbejde.

Eller skiltet på Bo-Bi Bar i det indre København, der er malet så raffineret, at man tror, det er et stort lysskilt. Der er skilte i murværk, husnumre, butiksnavne i flisegulve og en del, som kun titter frem, fordi gamle facadeafdækninger bliver revet ned, og de oprindelige toner frem.

Det er skiltene og de smukke billeder, der styrer slagets gang i Jakob Engbergs bog, for han har klogt valgt at begrænse bogens tekster til et minimum.

Korte og letlæste passager introducerer til skiltemalerfaget og de mange skrifttyper, som skiltemalerne boltrer sig i – antikva, sans serif, gotisk og middelalderskrift, men også håndskrifter og dekorativ skrift. Jakob Engberg fortæller, hvordan han med sine skilte stræber efter at give byen en varig skønhedsplet, mens den gamle skiltemaler Svend Aage Riis fra Københavns Skiltefabrik udtaler:

»Det var os, der gav byen et sprog, så folk kunne finde rundt og samtidig finde små visuelle pletter«.

Svømmebadet Spanien i Aarhus, Vintapperstræde i Odense og Gråbrødrestræde i København er steder, man bør opsøge for at opleve unik og personlig skiltning. Det går op for en, når man labber ’Danske skilte’ i sig. Men man kan også bare åbne øjnene, når man går en tur gennem byen, og lægge mærke til de mange skilte, der præger vores frisørsaloner, skoler, beværtninger og kaffeforretninger.