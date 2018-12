6 hjerter til smuk og velkomponeret designbog: Finn Juhl blev hyldet. Så blev han glemt. Og nu elsker vi ham igen

Finn Juhls møbler blev kritiseret for både at være alt for skulpturelle og for at ligne mislykkede omeletter, men kunderne – og især amerikanerne og japanerne – var vilde med dem. Kæmpe moppedreng folder Finn Juhls designunivers helt ud.