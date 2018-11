Kommentar: Tillykke med jeres ny forplads, Designmuseum Danmark. Nu skal I rydde op i jeres café Designmuseum Danmark har nyindrettet sin forplads, så der er blevet plads til design i byrummet. Desværre lever museets indre ikke helt op til den ydre elegance. Især cafeen trænger til et løft, skriver designskribent Lars Hedebo Olsen i denne kommentar.

I lang tid har forpladsen ved Designmuseum Danmark i Bredgade i København lignet et mindre metrobyggeri. For at komme ind ad hoveddøren har man skullet bevæge sig uden om et bjerg af brosten, gravkøer og travle håndværkere.

Siden foråret har museet nemlig arbejdet på at give forpladsen et løft, hvorfor skulpturporten er blevet renoveret, den fredede belægning ligeså, mens de små bygninger til højre for hovedindgangen er blevet ombygget, så de kan indeholde en lille café og et billetsalg.

Nu er pladsen blevet færdig, og man skal nok kende den forplads ualmindeligt godt for at bemærke, at den har været udsat for en større omlægning, for takket være arkitekterne fra Cobe er det hele gennemført så lavmælt og følsomt, at det matcher museets 1700-tals bygninger perfekt.

Lysende design

Men selvfølgelig kan man se, at der er sket noget, for fem store montrer har indtaget pladsen. I hver montre er der placeret et eller flere værker, som repræsenterer dansk design og kunsthåndværk lige nu.

En montre indeholder en af de Biomega-cykler, som Jens Martin Skibsted designer. En anden montre, som løfter sig mange meter op i luften, viser en lysinstallation af Astrid Krogh, mens keramikduoen Claydies har skabt et stort værk, der trækker tråde tilbage til den danske keramiktradition – blandt andet en kæmpe terrin og et smukt fad, der ligner Flora Danica udsat for en hurtig dag på værkstedet. Kasper Kjeldgaard viser to af sine mobiler, og Margrethe Odgaard udstiller nogle af de tekstiler, hun har skabt i samarbejde med Kvadrat.

Takket være de store montrer kan man allerede opleve dansk design, før man træder ind på museet. Om aftenen og igennem den dunkle vinter vil Astrid Kroghs skulptur stråle i mørket, ligesom de smukke røde og blå nuancer i Odgaards værk vil se helt fantastiske ud, når gårdspladsen bliver dækket af sne.

Med etableringen af montrerne på pladsen har museet udvidet sine udstillingsmuligheder og vil fremover kunne vise besøgende, at museet både viser industrielt design og kunsthåndværk.

Uklædelige bordplader

Med museets overhaling af de ydre rammer er det blevet indmadens tur. Billetsalget flytter ud og efterlader en forhal, der forhåbentlig kan bruges til løbende udstillinger.



Særligt museets café trænger til en overhaling. I perioden 1992-95 gennemførte arkitekten Hanne Kjærholm en nænsom renovering af det gamle billetsalg og cafeen. Hun indrettede cafeen med små kvadratiske borde, som var tegnet af Poul Kjærholm og stolen PP701 af Hans J. Wegner – altså noget af det bedste, man kan få inden for dansk møbelkunst.

I løbet af de seneste år er antallet af gæster vokset og vokset på Designmuseet, hvilket betyder, at alle rum er presset til det yderste. Det gælder især cafeen, der også har udvidet sine åbningstider og serverer så god mad, at mange lægger vejen forbi blot for at spise en frokost. Desværre er Wegners stole blevet udskiftet med Arne Jacobsens stabelstole, Grand Prix, og Kjærholms borde er blevet udstyret med en lys plade, som ligner en mellemting mellem en voksdug og et stykke linoleum, som ikke er klædeligt.

Men behøver ikke skrue cafeen præcis tilbage til den indretning, som Hanne Kjærholm udførte, synes jeg. Men skal oplevelsen af Designmuseet være fuldendt, må cafeens elegance have et løft, så den matcher museets øvrige elegante udtryk.