Feberredning sikrer Årets Reumert i 2019: Prisen uddeles, selv om pengene mangler

Årets Reumert har ikke længere nogen hovedsponsor, men frivillige kræfter sørger for, at prisen også bliver uddelt i 2019. Uddelingen bliver dog nedskaleret betydeligt, fortæller direktør i Dansk Teater.

Da Bikubenfonden i juni sidste år trak støtten til Årets Reumert, så det længe ud til at være farvel og tak til landets største teater-prisuddeling.

Men efter måneder i uvished er det nu officielt, at Årets Reumert også bliver uddelt i 2019.

En gruppe involverede, herunder blandt andre Dansk Teater, prisens jurymedlemer og CPH STAGE-festivalen, gik nemlig sidste år sammen for at se, hvordan de kunne sikre prisens overlevelse.

De leder fortsat efter en midlertidig investor, der vil sponsorere årets show.

Det vil sige, at kassen indtil videre er tom, og årets show bliver lidt af en lappeløsning, drevet af frivillige kræfter.

Gruppen håber på, at de inden årets udgang har fundet en ny hovedsponsor, så Årets Reumert også bliver afholdt i 2020, fortæller direktør i Dansk Teater, Louise Stenstrup, i en pressemeddelelse.

»Jeg er meget glad for, at vi i denne svære situation er blevet enige om, at vi må rykke sammen i branchen og sørge for, at der bliver en uddeling i 2019, mens vi venter på, at der forhåbentlig er en ny aktør, der fra 2020 vil træde til. Det vil være ærgerligt, hvis vi ikke får muligheden for at fejre og anerkende alle de fantastiske forestillinger i denne sæson«, siger Louise Stenstrup, direktør i Dansk Teater.

Lever videre på gode intentioner

Til Politiken uddyber Louise Stenstrup, at der i år er tale om lidt af en feberredning. Showet bliver nedskaleret i forhold til, hvad det plejer. Juryen arbejder pro bono, og vinderne af prisen må formentlig se langt efter de pengepræmier, der traditionelt følger med en Reumert-pris.

»Vi så hinanden i øjnene og sagde, at vi simpelthen må få prisuddelingen op at stå på en eller anden måde. Om der så bliver pengegaver, som man har haft før, tør vi ikke sige. Men arrangementet bliver afholdt, og det er det vigtigste,« siger hun.

Louise Stenstrup erkender, at der i år er tale om lidt af en feberredning. Lige nu lever prisen kun videre via gode intentioner, og man må nok må skrue forventningerne for årets show ned, hvis ikke gruppen finder en midlertidig investor, der vil sponsorere årets show. Men hun understreger vigtigheden i at uddele prisen hvert år for at bevare momentum.

»Hvis prisen ikke bliver uddelt i en eller anden form i 2019, risikerer vi, at den går i glemmebogen. Det vil vi ikke risikere, for vi synes, det er vigtigt at anerkende landets mange teaterforestillinger«, siger Louise Stenstrup.

Prisens gamle hovedsponsor, Bikubenfonden, glædes over nyheden om, at prisen fortsat bliver uddelt på trods af fondens manglende støtte.

»Vi er super glade for, at aktører fra branchen arbejder på at føre Årets Reumert videre. Samtidig vil vi fra Bikubenfondens side gerne takke Reumert-juryen for det store og engagerede arbejde, de har løftet gennem årene. Vi ønsker arrangørerne af Årets Reumert 2019 rigtig meget held og lykke med arbejdet«, udtaler Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden i en pressemeddelelse.